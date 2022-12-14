快訊

國安局3官員拜訪媒體副總 趁機詐2千元餐費緩刑2年

112學測整理包／多校系個申參採科目下修 考前重點、資訊一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

又見LINE陌生群組裝熟邀請？ 更新釋出超實用功能「一鍵封鎖+檢舉」

中央社／ 台北14日電
圖擷取自LINE官方部落格
圖擷取自LINE官方部落格

通訊軟體LINE釋出12.20.0版本，6項更新包括群組陌生邀請一鍵封鎖及檢舉、優化通話測試、搜尋列新增選單、社群筆記本新增搜尋功能、支援Android用戶在LINE VOOM和圖片選擇介面套用深色模式、修復Letter Sealing訊息加密功能登入問題。

LINE今天在官方部落格發文說明，當被陌生用戶加到新群組時，過往如果要封鎖且檢舉陌生用戶，必須分2步驟進行；現在點選「封鎖」後，將自動跳出回報畫面，可以同時完成檢舉。

圖擷取自LINE官方部落格
圖擷取自LINE官方部落格

以往若要進行通話測試，只能測試聲音，現在點選「通話測試」即可自動開始測試麥克風、聲音、攝影機等設備。還有一個Android用戶才有的「測試麥克風」項目，可錄製和播放聲音，檢查聲音聽起來是否太小或太大。

圖擷取自LINE官方部落格
圖擷取自LINE官方部落格

LINE社群中的「記事本」新增搜尋功能，在記事本上方搜尋列輸入文字、「@成員名稱」或「#主題標籤」，就可以快速找到對應的記事本內容。

在LINE的「主頁」、「聊天」頁面與「TODAY」頁面上方都有搜尋列，現在搜尋列右側新增選單按鍵，可以快速切換分類搜尋結果。

圖擷取自LINE官方部落格
圖擷取自LINE官方部落格

此外，LINE也釋出電腦版7.14更新，在聊天室支援放大表情貼，且社群筆記本支援搜尋功能。

LINE 社群媒體 APP iOS Android

延伸閱讀

超糗！才喊「和iOS、安卓三足鼎立」 鴻蒙系統照妖鏡驚見「Android System」

金融投資詐騙民眾有感 證交所舉辦網路分享活動抽i14 Pro

金融投資詐騙民眾有感 網路活動參與踴躍

老婆懷孕「種到底是誰的？」 小兒科醫師用姙娠紀錄探他反應

相關新聞

免費會員也有！Spotify聽歌能測MBTI 16種性格 教你從「2022年度總回顧」找出它

不少App在年底都有「年度回顧」一整年的使用紀錄，也能回味先前時光。有網友發現，使用了音樂串流平台「Spotify」App的「2022年度總回顧（Spotify Wrapped 2022）」竟可以從歌單知道性格，引起討論，但也有網友未出現相關資訊，現在就讓《聯合新聞網》教你怎麼從歌單找到自己的性格吧！

又見LINE陌生群組裝熟邀請？ 更新釋出超實用功能「一鍵封鎖+檢舉」

通訊軟體LINE釋出12.20.0版本，6項更新包括群組陌生邀請一鍵封鎖及檢舉、優化通話測試、搜尋列新增選單、社群筆記本...

20到40歲喜歡的貼圖都不同！ LINE公布2022貼圖排行榜：越ㄎㄧㄤ越潮

即時通訊軟體貼圖深入民眾生活，LINE今日公布2022貼圖排行榜，越「ㄎㄧㄤ」越潮，從去年紅到今年的「胖鯊魚鯊西米」橫掃...

比理科太太課程更強！愛莉莎莎吸萬人聽課進帳3190萬 網讚：被罵都要賺

不少網紅因經營自媒體有成，紛紛以自身專業開啟網路課程，不過「理科太太」的預售線上課程「諮商筆記」掀起「假諮商」疑雲，讓她無奈表示被有心人士操弄，將課程標題更名為「療癒人生，改變自己」。另一名則是被網友羨慕「賺很大」的「愛莉莎莎」，她的「自媒體銷售學」預售課程至今已9805人購買，相當驚人。

聖誕節詐騙蠢蠢欲動 謹慎做這5動作…錢錢不會無故消失了

年關將至，網站安全專家開始呼籲消費者注意危險的聖誕節欺騙，不要亂點連結等，落入詐騙陷阱。

電動車驗車過戶GG？業者未召回改這配件 衰車主：好像變成我的問題

沒改車去驗車竟然不會過？一名網友抱怨已購買逾5年的知名大廠一代電動車，帶去板橋監理站準備過戶時，竟被告知驗車沒過，原因是因為業者曾發函表示，原廠車其中一個配件不合格，讓他相當傻眼，業者也未盡告知消費者更換的責任，引起網友討論，對此業者也有回應。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。