又見LINE陌生群組裝熟邀請？ 更新釋出超實用功能「一鍵封鎖+檢舉」
通訊軟體LINE釋出12.20.0版本，6項更新包括群組陌生邀請一鍵封鎖及檢舉、優化通話測試、搜尋列新增選單、社群筆記本新增搜尋功能、支援Android用戶在LINE VOOM和圖片選擇介面套用深色模式、修復Letter Sealing訊息加密功能登入問題。
LINE今天在官方部落格發文說明，當被陌生用戶加到新群組時，過往如果要封鎖且檢舉陌生用戶，必須分2步驟進行；現在點選「封鎖」後，將自動跳出回報畫面，可以同時完成檢舉。
以往若要進行通話測試，只能測試聲音，現在點選「通話測試」即可自動開始測試麥克風、聲音、攝影機等設備。還有一個Android用戶才有的「測試麥克風」項目，可錄製和播放聲音，檢查聲音聽起來是否太小或太大。
LINE社群中的「記事本」新增搜尋功能，在記事本上方搜尋列輸入文字、「@成員名稱」或「#主題標籤」，就可以快速找到對應的記事本內容。
在LINE的「主頁」、「聊天」頁面與「TODAY」頁面上方都有搜尋列，現在搜尋列右側新增選單按鍵，可以快速切換分類搜尋結果。
此外，LINE也釋出電腦版7.14更新，在聊天室支援放大表情貼，且社群筆記本支援搜尋功能。
📢 【實用】冰棒Zenly沒了！5款「找尋好友定位」App推薦！這2款人人都有、直接緊盯行蹤
📢 肉身騎士慘遭三寶車撞飛…觸發iPhone 14車禍偵測 網見「第一視角」大讚1亮點
📢 這次有精品款！11款LINE期間限定免費貼圖來了 打包爽用到2023年暑假
📢 【上班鬱卒】iPhone「提醒事項」App藏1招 大噴正能量自動喊話打氣
📢 【周報】迪士尼用60元貼圖乳滑？把iPhone App「滑掉」更耗電？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言