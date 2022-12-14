又見LINE陌生群組裝熟邀請？ 更新釋出超實用功能「一鍵封鎖+檢舉」

通訊軟體LINE釋出12.20.0版本，6項更新包括群組陌生邀請一鍵封鎖及檢舉、優化通話測試、搜尋列新增選單、社群筆記本新增搜尋功能、支援Android用戶在LINE VOOM和圖片選擇介面套用深色模式、修復Letter Sealing訊息加密功能登入問題。

LINE今天在官方部落格發文說明，當被陌生用戶加到新群組時，過往如果要封鎖且檢舉陌生用戶，必須分2步驟進行；現在點選「封鎖」後，將自動跳出回報畫面，可以同時完成檢舉。

圖擷取自LINE官方部落格

以往若要進行通話測試，只能測試聲音，現在點選「通話測試」即可自動開始測試麥克風、聲音、攝影機等設備。還有一個Android用戶才有的「測試麥克風」項目，可錄製和播放聲音，檢查聲音聽起來是否太小或太大。

圖擷取自LINE官方部落格

LINE社群中的「記事本」新增搜尋功能，在記事本上方搜尋列輸入文字、「@成員名稱」或「#主題標籤」，就可以快速找到對應的記事本內容。

在LINE的「主頁」、「聊天」頁面與「TODAY」頁面上方都有搜尋列，現在搜尋列右側新增選單按鍵，可以快速切換分類搜尋結果。

圖擷取自LINE官方部落格

此外，LINE也釋出電腦版7.14更新，在聊天室支援放大表情貼，且社群筆記本支援搜尋功能。

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