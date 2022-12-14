串流影音廣告成宣傳利器 OneAD SuperView合作Yahoo TV擴大流量版圖

OneAD 串流影音廣告服務旗下 SuperView 與百家指標性媒體和 OTT 平台合作，包含 CATCHPLAY+、愛爾達、巴哈姆特動畫瘋等，為現行市場上 Instream 廣告流量種類最齊全的串流影音廣告平台。本（12）月 SuperView 正式宣布透過 OneDATA 受眾數據庫，可由 Yahoo DSP 廣告平台接觸到 Yahoo 全站影音及囊括娛樂內容的 Yahoo TV，為廣告主提供更豐富的串流影音廣告流量。

據 Kantar 調查，台灣已有九成民眾使用網路平台觀看電影、戲劇、節目、UGC 等影音內容，多數民眾是每天觀賞，且根據喜好的影音內容遊走在多個串流影音平台之間，使用的平台數平均為 3.2 個。品牌廣告若想隨時隨地出現在消費者眼前刷足存在感，跨網多平台佈局勢在必行。

透過OneAD SuperView 串流影音流量，無論是戲劇電影、綜藝育樂、親子、運動賽事、動漫、遊戲、時尚美妝、生活娛樂、新聞時事等，廣告主都能觸及出沒網海各處的 2051 萬不重複受眾。現在品牌更能借重 SuperView，使用 OneDATA 經 Yahoo DSP廣告平台購買到擁有豐富娛樂影音內容的 Yahoo TV 及 Yahoo 全站影音流量，進一步擴大跨網佈局版圖。

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