串流影音廣告成宣傳利器 OneAD SuperView合作Yahoo TV擴大流量版圖
OneAD 串流影音廣告服務旗下 SuperView 與百家指標性媒體和 OTT 平台合作，包含 CATCHPLAY+、愛爾達、巴哈姆特動畫瘋等，為現行市場上 Instream 廣告流量種類最齊全的串流影音廣告平台。本（12）月 SuperView 正式宣布透過 OneDATA 受眾數據庫，可由 Yahoo DSP 廣告平台接觸到 Yahoo 全站影音及囊括娛樂內容的 Yahoo TV，為廣告主提供更豐富的串流影音廣告流量。
據 Kantar 調查，台灣已有九成民眾使用網路平台觀看電影、戲劇、節目、UGC 等影音內容，多數民眾是每天觀賞，且根據喜好的影音內容遊走在多個串流影音平台之間，使用的平台數平均為 3.2 個。品牌廣告若想隨時隨地出現在消費者眼前刷足存在感，跨網多平台佈局勢在必行。
透過OneAD SuperView 串流影音流量，無論是戲劇電影、綜藝育樂、親子、運動賽事、動漫、遊戲、時尚美妝、生活娛樂、新聞時事等，廣告主都能觸及出沒網海各處的 2051 萬不重複受眾。現在品牌更能借重 SuperView，使用 OneDATA 經 Yahoo DSP廣告平台購買到擁有豐富娛樂影音內容的 Yahoo TV 及 Yahoo 全站影音流量，進一步擴大跨網佈局版圖。
📢 【實用】冰棒Zenly沒了！5款「找尋好友定位」App推薦！這2款人人都有、直接緊盯行蹤
📢 肉身騎士慘遭三寶車撞飛…觸發iPhone 14車禍偵測 網見「第一視角」大讚1亮點
📢 這次有精品款！11款LINE期間限定免費貼圖來了 打包爽用到2023年暑假
📢 【上班鬱卒】iPhone「提醒事項」App藏1招 大噴正能量自動喊話打氣
📢 【周報】迪士尼用60元貼圖乳滑？把iPhone App「滑掉」更耗電？
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言