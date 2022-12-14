用得更流暢！Google Chrome瀏覽器 加入記憶體與電力最佳化設計

在Google稍早釋出版號108.0.5359.98的Chrome瀏覽器正式更新，分別加入記憶體與電力最佳化設計，藉此讓Chrome瀏覽器能以更流暢形式運作。

其中，針對記憶體最佳化部分，將使較不常使用分頁進入睡眠模式，當使用者再次點開分頁時才會重新載入頁面內容，藉此精簡最多達30%記憶體佔用資源。

而在電力節省部分，則會在筆電裝置的電力低於20%時，限制網頁內容於後台相關活動，並且減少動畫、影片內容播放視覺效果。

類似功能，其實在先前對應Chrome瀏覽器的外掛程式都有類似設計，而微軟也曾在以Chromium架構打造的Microsoft Edge加入不常用分頁休眠設計，標榜讓休眠後的分頁佔用記憶體比例減少高達83%。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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