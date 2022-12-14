用得更流暢！Google Chrome瀏覽器 加入記憶體與電力最佳化設計
在Google稍早釋出版號108.0.5359.98的Chrome瀏覽器正式更新，分別加入記憶體與電力最佳化設計，藉此讓Chrome瀏覽器能以更流暢形式運作。
其中，針對記憶體最佳化部分，將使較不常使用分頁進入睡眠模式，當使用者再次點開分頁時才會重新載入頁面內容，藉此精簡最多達30%記憶體佔用資源。
而在電力節省部分，則會在筆電裝置的電力低於20%時，限制網頁內容於後台相關活動，並且減少動畫、影片內容播放視覺效果。
類似功能，其實在先前對應Chrome瀏覽器的外掛程式都有類似設計，而微軟也曾在以Chromium架構打造的Microsoft Edge加入不常用分頁休眠設計，標榜讓休眠後的分頁佔用記憶體比例減少高達83%。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
📌 數位夯什麼？快來看看
📢 【實用】冰棒Zenly沒了！5款「找尋好友定位」App推薦！這2款人人都有、直接緊盯行蹤
📢 肉身騎士慘遭三寶車撞飛…觸發iPhone 14車禍偵測 網見「第一視角」大讚1亮點
📢 這次有精品款！11款LINE期間限定免費貼圖來了 打包爽用到2023年暑假
📢 【上班鬱卒】iPhone「提醒事項」App藏1招 大噴正能量自動喊話打氣
📢 【周報】迪士尼用60元貼圖乳滑？把iPhone App「滑掉」更耗電？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言