電動車驗車過戶GG？業者未召回改這配件 衰車主：好像變成我的問題

沒改車去驗車竟然不會過？一名網友抱怨已購買逾5年的知名大廠一代電動車，帶去板橋監理站準備過戶時，竟被告知驗車沒過，原因是因為業者曾發函表示，原廠車其中一個配件不合格，讓他相當傻眼，業者也未盡告知消費者更換的責任，引起網友討論，對此業者也有回應。

一名男子在「爆料公社」爆料，並向《聯合新聞網》表示，在2017年2月購買了知名電動車Gogoro一代，至今已使用逾5年，也從未改車，上（11）月11日前往板橋監理站欲過戶，依規定「出廠5年以上機車辦理過戶時，需於公路監理單位辦理臨時檢驗合格」，沒想到當下被告知原廠車沒過關，因為車牌上方的反光設備不符規定，「只能為反光片，不能是反光燈。」讓他一頭霧水。

車主向《聯合新聞網》貼出自己的原廠Gogoro一代照片，表示車牌上方的確是「紅色的反光燈」，而不是「反光片」，也成為驗車未過的原因。（讀者提供）

業者發函「車輛一致」 但驗車卻不一樣

現場查驗人員也拿出Gogoro在106年曾發函給交通部公路總局台北市士林監理站，表示Gogoro曾表達Gogoro一代的車牌上面「為紅色反光片，而非紅色燈。」提到與「車輛型式安全審驗核證明所示者一致」，但車主現場驗車結果確實為「紅色的反光燈」，兩邊形容明顯不同，也意味著可能舊款Gogoro一代都裝有「紅色反光燈」，因此無法過戶，白白浪費他1天休假。

Gogoro曾在106年回應Gogoro一代為「反光片」而非反光燈，但車主去驗車時卻被告知上頭為「紅色的反光燈」，與文件不符。（讀者提供）

當下男子反映給Gogoro客服關於驗車未過之問題，也表達必須要當天完成過戶，客服表示可以牽車至維修中心做調整，「但需要預約沒辦法馬上處理」，隨後又接到維修中心電話表示「可以帶車來維修」，讓他相當不解客服和維修中心的兩種態度「是想怎樣」，隨後他針對原廠車驗車未過一事投訴消保會。

車主事後也將原廠Gogoro一代驗車未過一事投訴消保會。（讀者提供）

出廠逾5年過戶要驗車

「誰曉得原廠車（Gororo一代）會未過？」男子說，過戶前已詢問客服相關流程，「對方（客服）說可以自己到監理站過戶即可。」照做卻吃了閉門羹。12月9日接到Gogoro總公司的電話，表達車主的車因出廠超過5年才需要驗車，並提到可幫他把Gogoro一代弄好並幫忙過戶，讓他覺得Gogoro一代的反光燈驗車未過好像是「車主問題」。

心寒Gogoro未主動告知車主有問題

他表示，Gogoro從106年發函至今的這段期間，就應該要主動告知Gogoro一代車主關於車子規格可能會影響過戶的事情進行車輛調整，而非發函後的5年多都當作沒事，等到事件發生、車主驗原廠車沒過才去處理，讓他相當心灰意冷，至今仍未完成機車驗車過戶，該文也引起其他車主討論，有人也表示，「我也是苦主之一，原廠燈是違規的。」

《聯合新聞網》也發現，官網上的新的Gogoro一代或後續新款，都已改為反光片。僅舊款Gogoro一代仍為「反光燈」，他也希望Gogoro官方可以解釋1台當初要價10多萬的原廠車，為何會有這種烏龍事件，並給予帶給消費者困擾的補償。

官網上的新版Gogoro一代及後續新型Gogoro已改為「反光片」（車牌上方的位置）。圖為Gogoro XL。（讀者提供）

商品推薦