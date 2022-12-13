不要亂傳假新聞！Twitter開放「社群筆記」 可在推文下方加註長篇內容、修正不實內容
先前僅開放特定美國用戶測試的社群筆記 (Community Notes)功能，Twitter宣布將從即日起開放全球地區用戶使用此項功能。
社群筆記最早是由Twitter創辦人、前任執行長Jack Dorsey於2019年首次提出，主要希望透過社群互動力量修正Twitter上資訊錯誤內容，避免誤導他人情況發生。
而社群筆記運作方式，主要是在特定推文底下加註，並且能以長篇內容詮釋，同時加註內容也能讓使用者回應是否實用，或是針對加註內容選擇評語，藉此提高加註內容可信度。
除了社群筆記功能，Twitter近期也宣布重新推出付費訂閱使用的Twitter Blue服務，讓使用者能藉此獲得實名認證標誌，同時也能使用更多功能，成為Elon Musk日前公布的「Twitter 2.0」推行計畫之一，預期讓Twitter變成可讓更多人發言平台，同時也希望藉由減少Twitter假新聞、誤導內容比例，再次吸引更多廣告業者投放廣告預算。
Beginning today, Community Notes are visible around the world 🌎🌍🌏— Community Notes (@CommunityNotes) December 11, 2022
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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