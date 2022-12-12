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氣炸！幫同學代購蘋果BTS沒「謝禮」 對方一連串屁孩樣喊：3、2、1你可hate我

聯合新聞網／ 綜合報導
蘋果台灣BTS教育方案符合資格者可享教育價優惠，並能獲得AirPods 2，已於今年的9月28日結束。（翻攝自蘋果官網）
蘋果台灣BTS教育方案符合資格者可享教育價優惠，並能獲得AirPods 2，已於今年的9月28日結束。（翻攝自蘋果官網）

親友間談錢真的傷感情！一名網友曝幫同學代購蘋果BTS（Back to School）教育方案後，對方拿到蘋果產品後不僅「裝死」不給他代購手續費，還說「你把我們的關係當成什麼」、「你可以hate（討厭）我」，他氣喊「沒看過這麼卑劣的人」，引起許多網友討論。

蘋果BTS教育方案其實就是針對學生和教職員在每年開學前的暑假，提供指定蘋果產品的教育價活動，價格都會比定價便宜，以今年BTS方案為例，購買指定Mac產品和iPad產品可各自獲得1副AirPods 2，但最多1人只能拿2副。

一名網友表示，今年8月時收到國中同學私訊他希望能協助用BTS方案購買3台iPad，讓他一度傻眼。（翻攝自Dcard）
一名網友表示，今年8月時收到國中同學私訊他希望能協助用BTS方案購買3台iPad，讓他一度傻眼。（翻攝自Dcard

一名網友在Dcard發文表示，今年8月時就有「交情最普通不過」的國中同學私訊他希望能協助用BTS方案購買3台iPad，不僅指定其中2台要iPad Air 5 64GB太空灰及粉色版本外，還要他第3台可以找別的朋友幫忙購買。該名網友當下有點傻眼，也認為幫忙買產品應該都會有「千元謝禮」或手續費可以拿，對方回應會請他吃頓大餐，他答應幫忙代購其中1台iPad並與對方完成交易。

不料事發至今已過了近4個月，他未收到對方的「謝禮」，私訊該名同學請他付「代購手續費」3500元，卻被對方「No」字回絕，並稱「我最多給你900元」，還倒數3秒要他馬上回應，「不然就0元」，嗆聲對方沒有社會經驗，「把我們關係當成什麼」、「以後我不會找你幫忙，無法互利共生，88（掰掰）。」更撂中英文「你可以hate我，Even（甚至）退追我。」他將對話內容Po到網路上引起熱議。

一名網友Po出對話紀錄，可見他幫國中同學購買BTS方案的iPad後，認為對方沒給謝禮、討價還價「代購費」，最後甚至還倒數3秒要原Po做出選擇，並撂「你可以hate我，Even退追我。」讓他氣到不行。（翻攝自Dcard）
一名網友Po出對話紀錄，可見他幫國中同學購買BTS方案的iPad後，認為對方沒給謝禮、討價還價「代購費」，最後甚至還倒數3秒要原Po做出選擇，並撂「你可以hate我，Even退追我。」讓他氣到不行。（翻攝自Dcard

一名網友Po出對話紀錄，可見他幫國中同學購買BTS方案的iPad後，認為對方沒給謝禮、討價還價「代購費」，最後甚至還倒數3秒要原Po做出選擇，並撂「你可以hate我，Even退追我。」讓他氣到不行。（翻攝自Dcard）
一名網友Po出對話紀錄，可見他幫國中同學購買BTS方案的iPad後，認為對方沒給謝禮、討價還價「代購費」，最後甚至還倒數3秒要原Po做出選擇，並撂「你可以hate我，Even退追我。」讓他氣到不行。（翻攝自Dcard

就有網友認為在成交前「應該先拿（代購費），沒有全部也要一半，不給就取消訂單。」氣炸對方喊出「3、2、1」的行為跟屁孩一樣，建議原Po交友要慎選。也有網友說，用900元看透人性也很划算；更有人覺得原Po其實問題也很大，表示當初就應該要說好才下單，「沒有人在代購後還收手續費」，況且還突然開價3500元，「就算是不爽才開這麼貴，但也太多了吧。」認為兩個人都是屁孩樣。

一名網友Po出對話紀錄，可見他幫國中同學購買BTS方案的iPad後，認為對方沒給謝禮、討價還價「代購費」，最後甚至還倒數3秒要原Po做出選擇，並撂「你可以hate我，Even退追我。」讓他氣到不行。（翻攝自Dcard）
一名網友Po出對話紀錄，可見他幫國中同學購買BTS方案的iPad後，認為對方沒給謝禮、討價還價「代購費」，最後甚至還倒數3秒要原Po做出選擇，並撂「你可以hate我，Even退追我。」讓他氣到不行。（翻攝自Dcard

蘋果 BTS

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