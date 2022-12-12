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他買千元iPhone手機殼「框歪又鬆」 嘆被業者質疑不會裝：用鏡頭框失去客戶信任

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友購買知名品牌的iPhone 14手機殼，疑似遇到瑕疵品，但客服卻認為他不會「安裝」，讓他相當失望業者的態度。（示意圖／ingimage）
一名網友購買知名品牌的iPhone 14手機殼，疑似遇到瑕疵品，但客服卻認為他不會「安裝」，讓他相當失望業者的態度。（示意圖／ingimage）

買了蘋果（Apple）新iPhone當然要配美美的手機殼囉！不過一名網友買了知名品牌的iPhone 14手機殼後卻一肚子氣，表示明明是品質的問題，卻被客服認為「自己不會用」，也讓許多網友傻眼業者的行徑。

要價1280元 預購延遲半個月

一名網友在批踢踢（PTT）的iOS版表示，日前購買了知名品牌要價1280元的iPhone 14 MagSafe兼容透明手機殼，讓妻子不能接受一個手機殼竟要破1千元，但他向妻子回應，一直以來他都以該品牌為新機保護的購買首選。不過這次在預購時就有些失望，先是遇到延遲出貨半個月的狀況，讓他必須在這段期間先買別的殼來應急，業者事後也僅給8折券做為補償。

業者附安裝影片 要求他拍「安裝過程」

後來收到MagSafe兼容透明手機殼，發現上頭的鏡頭框無法順利安裝上去，「無故噴出」，硬裝回去之後出現鬆動現象，「裝（手機）上去也很醜，因為框是歪的。」首次向客服反映是否可更換鏡頭框，對方卻只回傳「安裝的教學影片」，還要該名網友拍影片捕捉「安裝過程」，但不管怎麼裝就是無法完美裝上去，明顯出現瑕疵。

網友貼出購買該品牌的手機殼證明，並表示以前要購買手機殼時，都是以該品牌為首選。（翻攝自PTT）
網友貼出購買該品牌的手機殼證明，並表示以前要購買手機殼時，都是以該品牌為首選。（翻攝自PTT

該名網友再次向客服表達不滿，「一個1200元的殼換來這種品質，還要顧客花時間拍影片你才願意協助。」業者隨後提到「為避免重複嘗試的過程中造成鏡頭框的外觀受損直接影響安裝結果。」寄給顧客新的鏡頭框，並貼出教學影片，疑似檢討顧客使用不當，不承認產品瑕疵，讓他相當氣餒，表示謝謝該業者「只用了一個鏡頭框失去一位客戶的信任。」

網友貼出該品牌的手機殼的鏡頭框無法安裝，就算安裝上去也出現鬆動現象，向客服反映雖然最後換到新的鏡頭框，但疑似質疑是客人不會安裝才導致鏡頭框歪斜。（翻攝自PTT）
網友貼出該品牌的手機殼的鏡頭框無法安裝，就算安裝上去也出現鬆動現象，向客服反映雖然最後換到新的鏡頭框，但疑似質疑是客人不會安裝才導致鏡頭框歪斜。（翻攝自PTT

引共鳴「不要當盤子」 網友緩頰：其他版本都OK

該文引起不少熱議與共鳴，網友表示，該品牌「真的就是爛，可是口碑做起來，就是很多人有（品牌）迷思。」、「跟你一樣鏡頭框一直掉，超氣！」、「從iPhone 13開始都換市面上的便宜殼意外很好用」、「這麼貴的殼這種態度」、「下次不要當盤子啦」、「很難拆裝，用一天就換devilcase。」、「千元以上的殼有更好的選擇。」

也有人出面緩頰，表示只有該品牌的MagSafe兼容透明手機殼有些問題，但其他版本的都很OK，「可能我運氣比較好，大家遇到的問題我都還沒遇到。」並有網友教導該品牌手機殼的拆裝方法：「要從（手機）兩側往角中間推，就很好拆了。」

iPhone 14 蘋果 手機殼

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