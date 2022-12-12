LINE聊天記錄全空白？人妻靠這1鍵抓到新婚夫約砲偷吃

一位人妻剛與老公結婚3個月，他們歷經愛情場長跑7年，一路磨合至今感情依舊穩定，日前她卻發現老公的LINE跳出一名陌生女子的訊息，但聊天紀錄卻是空白的，最後意外揭發看似完美的老公其實「背著她約人滾床」的訊息。

這名人妻透過Dcard發文透露，她知道老公的手機密碼，平時也不會去懷疑查手機，但某天她借用老公的手機查資料時，意外看到一名陌生女子傳訊問他「最近要見嗎？」人妻出於好奇點開了兩人的聊天記錄，「用預覽看了一下，發現前面對話紀錄都是空白的，第六感告訴我這個人不正常，但看了老公其他聊天室卻看不出端倪」。

人妻心生一計，查看手機的「隱藏的聊天室」，點開後驚人發現全部滿滿都是她不認識的女生，他一個個解開隱藏後才知有八成對話都是不正常聊天或約砲紀錄，老公發現事跡敗露當場下跪，表示「婚前愛玩心態不對，但從論及婚嫁到現在結婚，他真的收心了」。

許多網友聽了也紛紛留言回應，「太噁心了，這一定很受衝擊」、「這種事只有0和無數次」、「所以說為什麼很多人說要看男友手機，就是為了避免這種事發生」、「我是婚前就檢查過了，確認未來老公一切乾淨才簽結婚證書」。

LINE不僅能封鎖聯絡人，更能把過去聊天紀錄隱藏起來，只要前往LINE主頁的設定→隱藏聊天室→編輯→解除隱藏聊天室，即可將被隱藏的聊天室解鎖，只要聊天內容沒有被刪除，都可以在聊天列表看到完整的聊天對話紀錄。

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