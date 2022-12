Twitter恢復推出Twitter Blue訂閱服務 iOS裝置訂閱費用確定調漲

Twitter稍早宣布將於美國時間12月12日恢復推出Twitter Blue訂閱服務,透過網頁版服務訂閱價格為每月8美元,而在iOS裝置上訂閱的話,則會被收取每月11美元費用,顯然是因應蘋果分潤政策,將部分費用用支出轉嫁至使用者身上。

而完成訂閱之後,使用者除了可以獲得帳號身分認證的藍色標誌,還能享有訂閱用戶專屬功能,其中包含可張貼更長影片內容,並且減少瀏覽時所出現廣告內容,另外也包含可重新編輯已經發出推文,或是上傳1080P解析度影片。

至於在藍色標誌認證部分,一般使用者要在個人帳號顯示此標誌的話,除了付費訂閱Twitter Blue服務,還必須填寫個人手機號碼作為認證,後續仍可變更個人使用名稱、照片等內容,但公司行號的認證就會相對嚴謹,藉此避免他人偽裝。

we’re relaunching @TwitterBlue on Monday – subscribe on web for $8/month or on iOS for $11/month to get access to subscriber-only features, including the blue checkmark 🧵 pic.twitter.com/DvvsLoSO50

另外,Elon Musk不久前也透露,Twitter將打造可顯示使用者發文內容是否遭限制的機制,讓使用者了解個人發文內容,或是帳號能見度是否因為個人使用方式違規而受影響,例如發表不符合規範的內容,或是涉及搧動他人情緒等,而這顯然也是Elon Musk日前透露將避免Twitter內容影響多數人的作法之一。

而若使用者認為個人受限制是被誤判,此項機制也會提供上訴機制,讓使用者能為自己申訴。

Twitter is working on a software update that will show your true account status, so you know clearly if you’ve been shadowbanned, the reason why and how to appeal

— Elon Musk (@elonmusk) December 9, 2022