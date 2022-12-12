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Twitter恢復推出Twitter Blue訂閱服務 iOS裝置訂閱費用確定調漲

聯合新聞網／ 楊又肇

Twitter稍早宣布將於美國時間12月12日恢復推出Twitter Blue訂閱服務，透過網頁版服務訂閱價格為每月8美元，而在iOS裝置上訂閱的話，則會被收取每月11美元費用，顯然是因應蘋果分潤政策，將部分費用用支出轉嫁至使用者身上。

而完成訂閱之後，使用者除了可以獲得帳號身分認證的藍色標誌，還能享有訂閱用戶專屬功能，其中包含可張貼更長影片內容，並且減少瀏覽時所出現廣告內容，另外也包含可重新編輯已經發出推文，或是上傳1080P解析度影片。

至於在藍色標誌認證部分，一般使用者要在個人帳號顯示此標誌的話，除了付費訂閱Twitter Blue服務，還必須填寫個人手機號碼作為認證，後續仍可變更個人使用名稱、照片等內容，但公司行號的認證就會相對嚴謹，藉此避免他人偽裝。

另外，Elon Musk不久前也透露，Twitter將打造可顯示使用者發文內容是否遭限制的機制，讓使用者了解個人發文內容，或是帳號能見度是否因為個人使用方式違規而受影響，例如發表不符合規範的內容，或是涉及搧動他人情緒等，而這顯然也是Elon Musk日前透露將避免Twitter內容影響多數人的作法之一。

而若使用者認為個人受限制是被誤判，此項機制也會提供上訴機制，讓使用者能為自己申訴。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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