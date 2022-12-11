討厭別人LINE用表情符號結束話題 她心碎：像利用完被敷衍

聯合新聞網／ 綜合報導
LINE的功能相當多，現在還可以長按訊息框回表情符號。 示意圖／聯合報系資料照片
LINE的功能相當多，現在還可以長按訊息框回表情符號。 示意圖／聯合報系資料照片

每個人在通訊軟體的聊天習慣都不同，有人大多以文字訊息回覆，也有人偏好使用貼圖。昨（10）日一名女網友在網路上發文，討論關於LINE可以「長按訊息框回表情符號」的功能，而貼文曝光後也掀起討論。

昨日一名女網友在Dcard上以「會討厭別人按LINE的對話框讚嗎？」為題發文，她提到長按訊息框就可以點選表情符號的功能，分別有大拇指比讚、愛心眼睛、瞇眼大笑、期待懇求、哭哭臉，以及驚訝表情六種選擇。原PO坦言自己不太喜歡別人使用這個功能，認為有點敷衍人的感覺。

原PO透露有個朋友每次回訊息時，都喜歡傳很多文字內容，自己也會耐心回覆，不過對方最後卻只會在訊息上按讚，「雖然說總比被已讀好很多，但你都找我抒發心情，而我也確實回你了，你卻不回個一句話，而只是按讚，就讓我有種好像被利用完，就隨便被敷衍的感覺」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「這還好吧！後續也沒有其他話題了，就此打住啊」、「沒話可以說的時候按一下，表示已閱」、「工事上喜歡用，在群組表示收到了，給對方一個回覆的感覺」、「總比已讀好吧！別那麼敏感，聊天就是開開心心，壓力大就沒人想跟妳聊了」、「我覺得按讚訊息根本是世界上最偉大的發明」、「我覺得超好用，謝謝工程師」。

也有網友坦言自己會有點在意，「我也莫名討厭人家按那個符號，有一次跟朋友大吵架，雙方都很氣的那種，但她還一直給我按讚，到底想怎樣？」、「我也討厭，像話題結束的時候，我寧願對方已讀就好了，不知道為什麼耶，看到那個符號系列就不爽」、「我從這個功能一出現就討厭，除非是必要場合（比如那種要確定每個人都看過的通知），不然我都不會按」。

LINE Dcard

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