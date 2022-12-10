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以廣告支撐的Disney+低價版本正式於美國市場上線

聯合新聞網／ 楊又肇

日前宣布以廣告支撐的Disney++低價版本將於美國時間12月8日上線後，迪士尼稍早也正式在美國境內此項訂閱服務，並且以「Disney+ Basic」為稱，訂閱價格以每月7.99美元計價，而原本無廣告訂閱服務則調漲為每月10.99美元，名稱更調整為「Disney+ Premium」。

相比Netflix的低價訂閱服務，是以原有訂閱服務更低價位提供的作法，「Disney+ Basic」雖然採用相對較高價位，但仍可使用4K解析度串流規格，並且支援Dolby Vision與IMAX Enhanced格式，同時也能觀看服務所有收錄內容，而Netflix低價版本則僅能以720P解析度觀看，甚至會有內容觀看限制。

至於「Disney+ Premium」跟「Disney+ Basic」比較的話，則是多了可將影片下載離線觀看，以及支援一同觀看或分享觀看功能，聲音部分更支援Dolby Atmos規格，另外也不會有廣告干擾。

不過，重新調整Disney+服務訂閱價格，對於迪士尼當前營運能否達成平衡效果，目前還很難確認。但依照迪士尼執行長Bob Chapek先前說明，若市場發展沒有其他變因影響之下，預期串流影音服務營運虧損幅度將會越來越小，並且預期將使Disney+服務在2024年轉虧為盈。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

迪士尼 Disney+ Netflix

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