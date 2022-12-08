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LINE訊息被關靜音「我被討厭嗎？」 男子心碎挨轟…過來人曝真正原因

聯合新聞網／ 綜合報導
一名自稱有點「玻璃心」的網友表示，日前發現朋友把他的LINE訊息通知設成關閉，讓他開始懷疑是不是自己被討厭了，引起熱議。LINE示意圖。記者張議晨/攝影
一名自稱有點「玻璃心」的網友表示，日前發現朋友把他的LINE訊息通知設成關閉，讓他開始懷疑是不是自己被討厭了，引起熱議。LINE示意圖。記者張議晨/攝影

你會被好友使用LINE的一舉一動而牽動心情嗎？一名自稱有點「玻璃心」的網友表示，日前發現朋友把他的LINE訊息通知設成關閉，讓他開始懷疑是不是自己被討厭了，引起熱議，有網友認為他可能慘被當「工具人」處理了。

一名網友在批踢踢（PTT）的Boy-Girl版發文表示，日前無意間發現好友將他的LINE聊天室訊息設為「關閉提醒」，自認有點玻璃心、也沒辦法通靈的他認為是不是「LINE被關通知是不是等於被討厭了」，但對方已讀時會回，「只是有時候比較慢而已」，聊天時間也沒因此打折扣，可是仍在意別人對他的感受，因此詢問網友是否有類似經驗。

該文引起討論，有過來人表示，「玩遊戲的時候跳通知會掛掉耶，一律關通知」，也可能是對方同時在見好幾個對象時「避免被主要對象看到，會把所有其他次要對象都關通知。」也有網友認為「不一定被討厭，但一定不是好現象。」、「工具人要關通知，不然男友訊息會漏掉。」看起來原因相當殘酷。

另外，有網友表示，因訊息通知太吵，他會把所有群組的訊息通知都關起來，「常聯絡的我（也）會關通知」，與喜不喜歡對方無關。另一名則說自己有固定頻率時間去看手機訊息，還有開會時會分享畫面，因此也會關閉通知，「反而是好朋友、男友才會關通知」。不過多數人批評原Po「連通知都要管」、「你都沒別的事嗎」、「你要不要乾脆把line移除，不要自己一堆小劇場。」

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