「已讀不回、不讀不回」哪個比較沒禮貌？ 網曝不回訊息原因：好累

現代資訊發達，只要有網路，不管距離有多遠都能夠與家人及朋友聯繫，但通訊軟體卻也常常導致人與人之間的誤會。一名網友使用通訊軟體時，每次遇到「不讀不回」的人心裡就會不太舒服，選擇慢慢遠離對方，於是想問問網友們，「已讀不回和不讀不回，哪個比較沒禮貌？」。

一名網友在Dcard「心情板」發文，不管是認識很久的朋友還是剛認識的人，每次遇到不讀不回的人就會不太高興，而選擇慢慢遠離這種人，認為自己有點玻璃心，他也解釋，不是對方正在忙，沒時間回覆的狀況，而是每次聊天固定聊幾句話後，就開始不讀不回，於是想問問網友們的想法，「已讀不回、不讀不回，哪個比較沒禮貌？」，引起不少網友熱烈討論。

網友紛紛表示，「已讀不回：看了但不想理你，不讀不回：連理都不想理」、「就一堆刻意累積訊息的人，過陣子就要發限動說訊息好多回不完，Line訊息999+」、「已讀這功能真的有夠討厭，不知道哪個腦癱想的」、「最討厭的是對方看了自己的限動，但是賴還沒回」。

不少網友認為「不讀不回」相當沒禮貌，「特地不讀不回的真的很無言...只能說我們就不是對方重視的人。重視的話，只會有空就檢查有沒有漏了訊息沒回」、「個人認為都很沒禮貌，但最近覺得不讀不回最沒禮貌，明明都顯示在線上，而且還po限時跟貼文，然後都不讀不回訊息，真的超傻眼」、「不讀不回，而且還是她主動密妳又自己搞失蹤，有夠不爽」、「當然是不讀不回啊，把別人當塑膠欸，有夠壞」、「遇到不讀不回的人感覺像是熱臉貼冷屁股，已讀不回除非是話題還沒結束就已讀，不然我覺得還好」。

有些網友則認為無法接受「已讀不回」，「已讀不回，因為我不會常常把line打開來看⋯加上我手機一直都是開勿擾」、「已讀不回比較討厭吧，不讀不回可能是你話題太難接，所以直接不讀」、「已讀不回，而且是需要回答的情況才沒禮貌吧」、「已讀不回吧～不讀不回感覺就是有事情在忙」、「已讀，都可以按表情了，連個表情都不按」。

不過，有網友解釋不讀不回的原因，「我就是不讀不回的人，生活已經夠累了，回訊息好累，想回到以前沒有聊天軟體的時代（我現實很好聊也很好約，單純就是不能接受用手機聊」、「我是除了公事以外的訊息都會擺到我想看的時候再開，有的時候就是沒心情聊天或是看到預覽但是不知道要怎麼回，所以從來沒點開過」、「我會不讀不回，單純就是很懶，或是聊一聊不想聊了，但是有事要找我一定會出現，通常事情處理完就又消失了～」、「我會不讀不回，只是不想被手機綁架」。

有網友則表示，已讀不回的原因是，聊天聊到一個階段可以結束了，再聊下去就有點尬聊了，「要不然大家結束話題都會說，聊完了掰掰，這樣嗎？？」，有網友則表示，在意這種事情的人最沒禮貌，原因有3個，「1、只在意自己訊息有沒有被回覆，2、無視他人的感受和情況，3、不會反省自己的訊息內容」。

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