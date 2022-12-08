參考微信發展模式對抗蘋果 微軟傳也想打造「萬用App」

除了Elon Musk計畫將Twitter變成像是微信 (WeChat)般的「萬用app」設計，相關消息指稱微軟也有相同計畫，準備將通訊、網路搜尋、新聞訂閱、線上購物等服務整合在單一app內，藉此與主導行動市場發展的蘋果及Google抗衡。

實際上，微軟從過去以來始終未全面放棄行動市場，即便過往在手機市場失利，但微軟仍希望將其軟體與網路服務帶到更多手機平台，吸引更多人使用，包含Microsoft Teams、Microsoft Edge等服務都接連成為使用者經常使用手機平台服務，甚至微軟本身也針對Android平台打造客製化操作介面Microsoft Launcher。

不過，微軟顯然仍希望透過單一app形式收錄多數生活應用服務，讓使用者能在單一app即可完成各類日常生活所需，預期將比照微信、LINE等app運作方式，透過單一app建構完整應用平台，同時也能連結更多開發需求與廣告業務發展機會。

但從CNET網站取得消息表示，目前暫時還無法確認微軟預計何時推出此類服務，但顯然參考騰訊在微信的行動市場發展策略。

此外，相關消息也指稱微軟曾希望成為蘋果裝置上的預設搜尋服務合作對象，但最終不敵Google競爭，而此決策僅由微軟執行長Satya Nadella在內高層與蘋果之間進行閉門討論，因此僅少部分微軟主管知曉此事。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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