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心急iPhone 14完全0訊號 他用蘋果衛星SOS求救真的成功脫困

聯合新聞網／ 綜合報導
美國一名男子，因受困阿拉斯加，成功使用蘋果的衛星SOS脫困。圖擷自Apple
美國一名男子，因受困阿拉斯加，成功使用蘋果的衛星SOS脫困。圖擷自Apple

蘋果不斷在自家產品加強緊急求救功能，希望讓用戶手上的手機不只有打電話功能，更能貼近生活所需。而近期美國一名男子，因受困阿拉斯加，成功使用蘋果的衛星SOS脫困。

根據《Tech nave》指出，阿拉斯加員警在12月1日凌晨收到求救訊號，一名男子受困於阿拉斯加州的科策布（Kotzebue）與諾爾維克（Noorvik）之間，因為手機收不到訊號，他用自己手中iPhone 14緊急SOS連上衛星訊號，成功發送求救訊息。

蘋果的緊急回應中心與當地搜救團隊，還有西北北極區的搜救協調員三方協作，讓搜救志工成功使用座標搜索後，救出該男子。而這起搜救被稱為奇蹟，因為衛星連線可能無法在緯度62°以上的地方發揮功能，例如像阿拉斯加等區域。而科策布與諾爾維克則在靠近北緯69°。

當地員警都對這項搜救印象深刻，也認為完成不可能的任務。報導也提醒，iPhone 14若為的 iOS16.1是適用透過衛星服務的緊急SOS服務，在沒有wifi或網路的地方，可以啟用該功能求救。蘋果這項服務預計可免費使用兩年，但尚未討論2年後的計畫，這項服務目前也只能在美國使用，但即將拓展到德國、法國、英國與愛爾蘭。

蘋果 iPhone 14

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