這次有精品款！11款LINE期間限定免費貼圖來了 打包爽用到2023年暑假

LINE悄悄再出期間限定的免費貼圖囉！《聯合新聞網》整理出11種有期限的LINE貼圖，不少免費貼圖從現在起可以用到「2023年暑假」，相當大方，不過還是要注意每個LINE貼圖都有「下載期限」，可別一直ㄍ一ㄥ到最後才發現過期，讀者們趕緊來下載。

▊ DIOR 官方限定貼圖

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▊ LINE GAME 10週年超級感謝祭

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▊ 職場小日子 × 科林研發

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連結網址：點我下載下載任務：加入「Lam Research Taiwan」台灣官方帳號好友下載期限：2022/12/22使用期限：180天

▊ FENDI 假日系列貼圖

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▊ 咖啡大小事(日常篇)

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▊ LINE旅遊 × 快樂鵝鵝們

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▊ 寵物好事多與毛博事夥伴日常

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▊ 台北捷運 捷米JAMIE

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▊ LINE TV × 塔仔不正經

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▊ GUCCI 期間限定貼圖

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▊ VOLVO 幸運星 Milu 的生活日常

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連結網址：點我下載下載任務：加入「Volvo Car Taiwan」官方帳號好友下載期限：2023/01/05使用期限：180天

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