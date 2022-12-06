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這次有精品款！11款LINE期間限定免費貼圖來了 打包爽用到2023年暑假

聯合新聞網／ 科技編輯 張明哲
《聯合新聞網》整理出11種有期限的LINE貼圖，不少免費貼圖從現在起可以用到「2023年暑假」。（圖／聯合新聞網）
《聯合新聞網》整理出11種有期限的LINE貼圖，不少免費貼圖從現在起可以用到「2023年暑假」。（圖／聯合新聞網）

LINE悄悄再出期間限定的免費貼圖囉！《聯合新聞網》整理出11種有期限的LINE貼圖，不少免費貼圖從現在起可以用到「2023年暑假」，相當大方，不過還是要注意每個LINE貼圖都有「下載期限」，可別一直ㄍ一ㄥ到最後才發現過期，讀者們趕緊來下載。

▊ DIOR 官方限定貼圖

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下載任務：加入DIOR官方帳號好友
下載期限：2022/12/08
使用期限：90天

▊ LINE GAME 10週年超級感謝祭

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下載任務：加入LINE GAME台灣官方帳號好友
下載期限：2022/12/22
使用期限：90天

▊ 職場小日子 × 科林研發

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下載任務：加入「Lam Research Taiwan」台灣官方帳號好友
下載期限：2022/12/22
使用期限：180天

▊ FENDI 假日系列貼圖

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下載任務：加入FENDI官方帳號好友
下載期限：2022/12/22
使用期限：180天

▊ 咖啡大小事(日常篇)

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下載任務：加入「季洋莊園咖啡隨行吧」官方帳號好友
下載期限：2022/12/22
使用期限：180天

▊ LINE旅遊 × 快樂鵝鵝們

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下載期限：2022/12/28
使用期限：90天

▊ 寵物好事多與毛博事夥伴日常

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下載期限：2022/12/29
使用期限：180天

▊ 台北捷運 捷米JAMIE

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下載任務：加入「台北捷運生活讚」官方帳號好友
下載期限：2022/12/29
使用期限：90天

▊ LINE TV × 塔仔不正經

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下載任務：下載「LINE TV」App，並觀看指定影片5分鐘以上，跳出任務完成通知即可獲得免費貼圖
下載期限：2023/01/04
使用期限：90天

▊ GUCCI 期間限定貼圖

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下載任務：加入GUCCI官方帳號好友
下載期限：2023/01/05
使用期限：90天

▊ VOLVO 幸運星 Milu 的生活日常

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下載任務：加入「Volvo Car Taiwan」官方帳號好友
下載期限：2023/01/05
使用期限：180天

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