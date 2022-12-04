FB幾乎都老人家在用？ 抖音、小紅書成年輕人新主流

年輕人對臉書早已退潮了嗎？有網友好奇發文詢問在年輕世代「為什麼FB幾乎被IG取代了？」許多網友紛紛指出臉書廣告多、版面雜、有網軍等問題，也表示現在年輕人都使用「小紅書」、「抖音」為主。

有網友在PTT上發文詢問，年輕人到40歲以下，幾乎都不使用FB，大部分只用IG，並指出現今剩下政治人物跟老人在用FB，但他認為IG就是FB旗下的，直呼「為什麼年輕人只用IG不用FB？」。

針對FB退潮的原因，許多人紛紛表示，「垃圾廣告太多，演算法改變」、「廣告太多，大多數人都用真名，不敢亂留言」、「FB太多網軍了」、「垃圾廣告太多、也有假帳號問題」、「IG版面乾淨多了」。

也有人表示，「IG也快同樣下場了吧」、「你的資訊太落後，IG也要爆了」、「一個是社交軟件，一個是同溫層」、「放心，之後IG變FB化，又會有新的出來取代IG」。

另有人說明現今年輕人都使用「小紅書」或「抖音」APP，「年輕人都用小紅書了，國高中妹子」、「IG？你老人哦？現在都小紅書」、「抖音跟小紅書比較好用，叔叔要跟上」、「年輕人都用Tiktok、小紅書，跟上時代好嗎」。

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