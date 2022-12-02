YouTube Music也可以看個人聆聽喜好年度回顧囉！
在蘋果公布Apple Music年度回顧內容，並且讓使用者檢視個人在Apple Music音樂聆聽喜好之後，Google也公布使用者在YouTube Music的個人聆聽喜好年度回顧。
除了可讓使用者檢視個人經常播放藝人、歌曲、歌單，以及MV內容之餘，年度回顧內容還能顯示個人聆聽喜好趨勢，或是顯示個人偏好音樂內容，甚至是較偏好的
冷門特別獨特音樂內容。
而除了讓使用者回顧個人年度聆聽喜好，更可透過限時動態形式分享給親友知曉，或是製作以季節為主題的動態卡片，甚至也能結合Google Photos製作投影片內容，藉此打造更具個人風格的回顧內容。
目前使用者透過Android或iOS版本的YouTube Music都已經可以看見相關回顧內容，或是透過YouTube Music網頁版本也能進行回顧。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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