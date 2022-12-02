蘋果「輔助使用」功能 助身心障礙人士日常生活更便利
隨著國際身心障礙日將於12月3日到來，蘋果稍早藉由特殊致敬影片展示其打造的輔助使用功能，如何在身心障礙人士的日常生活中達成輔助效果，同時也協助其發揮更大創造力。
蘋果從過去以來一直致力精進iPhone、iPad及Mac中的輔助使用設計，讓身心障礙者也能輕易使用其產品，不會因為障礙缺陷限制其使用產品權益，甚至可以藉由蘋果產品讓生活變得更便利。
例如，透過視覺輔助功能讓iPhone可以念出描述旁白，或是透過放大鏡輔助檢視，甚至用於識別前方是否有門，並且配合影像識別描述功能，讓視力有障礙的使用者能透過iPhone當作其「眼睛」。
而包含iPhone上的觸控輔助功能、語音控制，以及透過追蹤頭部動作及臉部表情，藉此替代Mac上的游標控制模式，至於透過iPhone的聲音辨識功能與Apple Watch震動通知功能，更可作為聽障使用者的「耳朵」。
其他輔助功能，更包含iPad上可朗讀所選範圍文字內容，甚至可透過Siri協助操作手機功能，或是以聲控方式操作iPhone、Apple Watch上的相機快門等。
至於此次釋出影片中，蘋果透過7名不同身心障礙者在一天歷程中，分別藉由蘋果產品輔助功能減少生活上的障礙。
影片中的歌曲《I am the Greatest》詮釋歌詞，更源自美國傳奇拳擊手穆罕默德阿里的演說，並且以其經典名言作為頌唱主軸，配樂由全女性組成的澳洲本土音樂團體Marliya Choir演出、由Spinifex Gum負責製作，其中更加入由受過朱利亞德音樂學院訓練的爵士鋼琴家Matthew Whitaker即興創作，以及自封「殘疾迪斯可創新者」的Cola Boyy (本名Matthew Urango)追加製作。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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