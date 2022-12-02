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Google通知「還記得這天嗎」勾起他三年前痛苦回憶 網笑翻：專挖黑歷史

聯合新聞網／ 綜合報導
一位網友被Google相簿提醒三年前車禍的往事。示意圖/ingimage
一位網友被Google相簿提醒三年前車禍的往事。示意圖/ingimage

社群網站或是Google服務等等，經常會有自動回顧的功能，提醒在幾年前的某一天時，自己正在做什麼樣的事情。但這些畢竟都是AI隨機挑選，不全然都會挑到讓人想回憶的往事，近來有位日本網友，就碰上一件讓他哭笑不得的回憶照片。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本twitter網友「naoki_lm」最近安卓手機跳起一則Google相簿的通知，他一查看，才發現程式在回顧三年前，他上班途中出車禍，車頭嚴重損毀的照片，讓他苦笑Google相簿根本是多管閒事。

一位網友被Google相簿提醒三年前車禍的往事，讓他笑批簡直是多管閒事。圖擷自twitter
一位網友被Google相簿提醒三年前車禍的往事，讓他笑批簡直是多管閒事。圖擷自twitter

naoki_lm表示，當時在事故過後拍下這張照，而那台車之後便報廢了。Google相簿雖然問他「你還記得這一天嗎」，但與其說記不記得，更讓人覺得「原來已經是三年前的事了」。不管怎麼說，他依舊認為這樣的提醒沒有必要。

其他網友們則紛紛表示「超高級的挑釁笑死」、「『你記得這天嗎』簡直是挖掘黑歷史專用的功能」、「這真的很戳」、「還會給你看前女友的照片喔」、「起碼你人還活著」、「當白痴在耍」、「都忘了還要逼你想起來」、「笑到精神都來了」、「不懂人心啊」、「蘋果也會這樣」。

Google

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Google通知「還記得這天嗎」勾起他三年前痛苦回憶 網笑翻：專挖黑歷史

社群網站或是Google服務等等，經常會有自動回顧的功能，提醒在幾年前的某一天時，自己正在做什麼樣的事情。但這些畢竟都是AI隨機挑選，不全然都會挑到讓人想回憶的往事，近來有位日本網友，就碰上一件讓他哭笑不得的回憶照片。

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