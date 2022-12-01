IG在台推家庭成員管理中心 把關青少年網安
Meta旗下影像社群平台Instagram今天宣布，在台灣推出「家庭成員管理中心」及家長監護工具，家長與主要照護者可了解家中青少年的Instagram使用狀況，並使用與專家共同製作的教育內容，協助青少年建立正確的網路習慣。
Meta發布新聞稿表示，這項工具已同步支援繁體中文版本，未來也將成為所有Meta旗下平台的管理中心，協助家長與主要照護者為青少年的網路安全把關。
Meta台灣公共政策總監陳奕儒說，推出這些工具與資源的目的，是希望在網路監護與社群使用自由間找到平衡，滿足青少年獨立上網的期待，同時讓家長與主要照護者能夠了解及參與。
「家庭成員管理中心」可在Instagram應用程式內直接使用，內容包含各種文章、影片及技巧，讓家長與主要照護者可就社群平台相關議題，與青少年展開對話；並提供監護工具的使用教學影片，說明如何設定及介紹使用方式。
全新的監護工具可以設定家中青少年的Instagram使用時間，並安排1天或1週中的休息時間；當家中青少年追蹤新帳號，或對方帳號回追蹤青少年帳號時，家長與主要照護者皆會收到相關通知。
此外，如果青少年在Instagram上提出檢舉，可以選擇通知家長與主要照護者，以便即時了解狀況。
📢 拆穿1日假球迷！330萬人YT看假世足賽直播還High翻…全是遊戲畫面
📢 漲價的iPad 10和iPad 9買哪台？這3點決定、非全貼合螢幕恐成致命傷
📢 台灣沒在防！日本PS VR2堵黃牛祭7大「高門檻」條件預購 網友讚翻
📢 《寶可夢朱／紫》有色色BUG？丟寶可夢球意外讓主角「生大鵰」
📢 【周報】Apple Watch救台灣媽媽一命
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言