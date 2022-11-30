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LINE小祕訣再一發！「長按App」直通4大功能 電子支付不再被人群狠瞪

聯合新聞網／ 綜合報導
LINE官方這次傳授4個「長按App」小撇步，讓你更輕鬆使用這些功能。（圖／聯合報系資料照片）
LINE官方這次傳授4個「長按App」小撇步，讓你更輕鬆使用這些功能。（圖／聯合報系資料照片）

LINE已成為台灣人最常使用的通訊軟體，但除了基本聊天外，你還知道LINE的其他功能嗎？LINE官方這次傳授4個「長按App」小撇步，讓你更輕鬆使用這些功能。

LINE官方這次傳授4個「長按App」的小撇步分別為：新聊天室、使用我的條碼付款、讀取行動條碼／行動條碼掃描器，以及暫停提醒。

1.新聊天室

認識了新朋友，不一定需要點進「LINE」App，可以直接「長按」App的圖示，就會跳出選項，選擇「新聊天室」，再找尋想對話的朋友就可以囉。

「長按」LINE App，就會直通4大功能。圖為開啟「新聊天室」。（翻攝自LINE台灣官方BLOG）
「長按」LINE App，就會直通4大功能。圖為開啟「新聊天室」。（翻攝自LINE台灣官方BLOG）

2.使用我的條碼付款

是不是覺得每次想用LINE Pay付款時，找不到介面、或是要經過層層關卡才找到支付條碼而憤怒呢？這次一樣只要「長按」App圖示，選擇「使用我的條碼付款」，就能秒開啟支付條碼，不用再被背後人群狂瞪而壓力過大了。

「長按」LINE App，就會直通4大功能。圖為開啟「使用我的條碼付款」。（翻攝自LINE台灣官方BLOG）
「長按」LINE App，就會直通4大功能。圖為開啟「使用我的條碼付款」。（翻攝自LINE台灣官方BLOG）

3.讀取行動條碼／行動條碼掃描器

有時開內建相機的QR code掃不出來，或是找不到相關App而心急不已，但這次只要「長按」Line App圖示後，選擇「讀取行動條碼」，進入後就能掃瞄QR Code加好友、填寫表單、甚至掃描別人的支付款項都行；另一方面也可以切換成「顯示行動條碼」，讓新朋友掃描你的QR code加入好友喔！

「長按」LINE App，就會直通4大功能。圖為開啟「讀取行動條碼／行動條碼掃描器」。（翻攝自LINE台灣官方BLOG）
「長按」LINE App，就會直通4大功能。圖為開啟「讀取行動條碼／行動條碼掃描器」。（翻攝自LINE台灣官方BLOG）

4.暫停提醒

看到LINE App不斷通知訊息是不是有點受不了、打擾到你的平常作息或上班時間嗎？也能透過「長按」App選擇「暫停提醒」，設定「OFF」、「暫停1小時」或「暫停至早上8點」，在這段期間就不會被打擾，也能好好享受當下的寧靜片刻。

「長按」LINE App，就會直通4大功能。圖為開啟「暫停提醒」。（翻攝自LINE台灣官方BLOG）
「長按」LINE App，就會直通4大功能。圖為開啟「暫停提醒」。（翻攝自LINE台灣官方BLOG）

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