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「被Whoscall救命」一連串騙局見這狀態保住數十萬元 網驚：詐騙進攻蝦皮了

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友在拍賣網站賣東西，沒想到被詐騙集團引誘留取個人資料，他慶幸「Whoscall」App註記警告訊息，才沒有留下銀行資訊，保住自己的存款。（示意圖／ingimage）
一名網友在拍賣網站賣東西，沒想到被詐騙集團引誘留取個人資料，他慶幸「Whoscall」App註記警告訊息，才沒有留下銀行資訊，保住自己的存款。（示意圖／ingimage）

「差點被騙太生氣了！」一名網友在拍賣網站賣東西，沒想到被詐騙集團引誘留取個人資料，他慶幸「Whoscall」App註記警告標誌，讓他發現不對勁，才沒做後續動作，引起網友討論，網友也驚呼「詐騙集團竟然滲透到蝦皮了。」《聯合新聞網》也教你怎麼設定「Whoscall」App，增加安全性。

一名網友在Dcard發文表示，平常沒事都會在蝦皮拍賣網站幫家裡的公司賣東西，日前收到買家私訊想購買某項產品，該名網友為他開啟專屬賣場後，對方貼出疑似「訂單不成立」的通知，並反貼「客服連結」資訊要該名網友點入，他當下未查證就進入該頁面，並留下姓名和電話，隨後收到聲稱是客服打來的電話，但上面顯示「假冒商家（留意偽冒風險）」，讓他產生警覺心。

詐騙集團貼出假蝦皮賣場照，欺騙對方的賣場出問題。（翻攝自Dcard）
詐騙集團貼出假蝦皮賣場照，欺騙對方的賣場出問題。（翻攝自Dcard

之所以會顯示訊息，全因安裝「Whoscall」App，並設定好「通話識別」功能就可啟動，他表示，見到「Whoscall」註記訊息後，便用Google查詢、撥打165反詐騙專線才知道一切都是騙局，不過165回應「沒給銀行帳號密碼就好，下次注意就好了。」

他表示「差一點點就要被騙幾十萬了。」也驚訝詐騙集團做出「真的很像蝦皮的頁面」，且回覆訊息速度非常快，「幾乎不給你思考的空間」，他也大讚「Whoscall」App真的好有用，「沒有它，我可能不知道這是詐騙電話。」引起熱議。

該名網友未認出詐騙集團貼出假的蝦皮客服網址，留下了姓名及電話，隨即接到「假蝦皮客服」的來電，但「Whoscall」App來電辨識功能，讓他發現是一場騙局。（翻攝自Dcard）
該名網友未認出詐騙集團貼出假的蝦皮客服網址，留下了姓名及電話，隨即接到「假蝦皮客服」的來電，但「Whoscall」App來電辨識功能，讓他發現是一場騙局。（翻攝自Dcard

就有網友表示，裡頭假連結將「shopee」英文字變成「sh0pee」應該就要發現了，「這類型的詐騙手法相當老套」、「他那張圖用奇怪字體、自己亂改圖加字你沒看出來嗎？」並有人驚呼，原本這種詐騙方式只在「旋轉拍賣」盛行，沒想到竟然轉戰蝦皮賣場。還有人說「Whoscall」App所顯示的名稱「是可以更改的」，很可能遇到「假名稱、真詐騙」之狀態，仍要小心提防。

怎麼設定「Whoscall」App的註記資訊（來電辨識）呢？

需下載「Whoscall」App，iOS下載點我Android下載點我

iOS版：「設定」→「電話」→「通話封鎖與識別」選項，找到Whoscall並啟用

「Whoscall」蘋果iOS版設定方式。（製圖／聯合新聞網）
「Whoscall」蘋果iOS版設定方式。（製圖／聯合新聞網）

Android版：進入「Whoscall」App→點選左上角的「三」→基本設定→設成來電辨識程式，並勾選「來電觸發視窗」的「陌生號碼」功能。

「Whoscall」安卓版設定方式。（製圖／聯合新聞網）
「Whoscall」安卓版設定方式。（製圖／聯合新聞網）

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