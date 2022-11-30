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蘋果合作Huish Outdoors推「Oceanic+」App 讓Apple Watch Ultra化身「潛水電腦」

聯合新聞網／ 楊又肇

蘋果在今年秋季發表會上公布的Apple Watch Ultra時，宣布與Huish Outdoors合作，針對潛水活動打造的Oceanic+ App，目前已經開放下載使用，並且能將蘋果有史以來最堅固的手錶變成容易使用且功能強大的「潛水電腦」。

配合Apple Watch Ultra搭載的全新深度計和水溫感測器，Oceanic+ App可讓一般背負水肺進行潛水的業餘使用者前往深達40公尺，或深達130英呎的水下環境。

透過Oceanic+ App，使用者可以設定水面時間、深度和氣體等資訊，讓Oceanic+ App能依照這些資訊計算使用者的免減壓 (No Deco)時間，藉此讓使用者了解在特定深度可停留的時間限制。

另外，Oceanic+ App也整合潮汐、水溫等潛水條件，甚至可納入來自社群平台分享資訊，例如能見度及水流，並且在潛水後，自動在Apple Watch Ultra錶面顯示包含以GPS定位的潛水進出位置、潛水檔案摘要等資料，同時也能在iPhone上的Oceanic+ App摘要更多資訊，其中包括深度圖、溫度上升率及免減壓限制時間等。

而透過觸覺反饋設計，更可讓使用者在水下活動時，即便身著7mm厚度潛水衣，依然可以透過振動方式知曉相關資訊通知。

目前Oceanic+ App以基本方案形式免費提供使用，其中包含深度、時間，以及記錄近期潛水行程等常見潛水功能，若要使用減壓追蹤、身體組織負荷、位置規劃功能和無限日誌容量，則會以每月新台幣330元或一年以新台幣2590元價格訂閱，另外也提供一年以新台幣3890元價格訂閱的「家人共享」方案，最多可讓5人共用相同訂閱方案。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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