英雄聯盟Aram場瞧不起NG場玩家？他狗頭出裝被嘴爆「聽我的」掀兩派舌戰

玩合作遊戲就怕遇到「豬隊友」來亂！一名網友表示，提到高中同學玩知名遊戲《英雄聯盟》（League of Legends，LOL）的NG場（指5V5的一般模式）壓力太大，轉向玩Aram（隨機單中）模式，但卻被他指正Aram玩得太差，還差點吵了起來，讓他直呼「Aram玩家是不是有優越感啊？」引起玩家討論。

一名網友在批踢踢（PTT）的LOL版發文表示，他的高中同學因玩LOL的一般場5V5模式壓力太大，轉而玩遊戲時間短、玩起來較為輕鬆的Aram隨機單中模式，隨後他與高中同學一同遊玩Aram，發現高中同學也開始像NG場一樣會下指導棋，像是「狗頭」納瑟斯該出坦克裝而不是AP（額外增加法術強度）裝等，「怎麼玩（他）都覺得我在亂玩」，還提到「他總說Aram聽我的就對了。」

一名網友在Aram場將「狗頭」納瑟斯（見圖）出AP裝被朋友罵翻，也被網友們酸「AP狗頭就真的爛啊」。（翻攝自英雄聯盟臉書）

他對於高中同學的反應相當傻眼，當時他也提到「我牌位比他多3、4個牌位」，但對方表示，「牌位不代表Aram有多強，你只是牌位打上去而已，Aram你不懂。」讓他直呼「Aram玩家是不是都有一股不可名狀的優越感啊？」

該文引起不少玩家回應，網友認為玩Aram「要看（角色）陣容跟隊友出裝」、「不要一起玩惹」、「我聽到的也都是自己玩超爛，在那邊嘴牌位沒錯。」、「這種毛一堆的直接靜音讓他對著牆壁慢慢輸出。」、「通常排位高的，在AR也是虐沒錯XD。」也有人嗆聲原Po「AP狗頭就真的爛啊」、「（AP狗頭出裝）被嘴剛好」、「你朋友代表全世界啊，那你也是滿好笑的。」

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