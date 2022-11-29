法拉利設計的Vision GT概念車款 《跑車浪漫旅7》玩得到

從2013年推出的《跑車浪漫旅6》 (Gran Turismo 6)開始，與多家車廠合作僅在遊戲中出現的Vision GT系列概念車款後，Polyphony Digital稍早宣布與法拉利攜手合作，將於12月23日在《跑車浪漫旅7》加入法拉利設計的Vision GT概念車款。

跟先前梅賽德斯-賓士 (Mercedes-Benz)、Jaguar等車廠合作的Vision GT概念車款，此次由法拉利打造的Vision GT概念車款一樣僅在遊戲內登場，並且以比預計明年用於利曼賽事、採V6引擎設定的499P車款有更高動力表現呈現。

依照說明，此款僅在遊戲中登場的概念車款將以單人座椅形式打造，配置可藉由三組輪機提供額外動力輸出的混合機構設計，將能產生超過1000匹馬力的動力表現。

從《跑車浪漫旅6》開始登場的Vision GT系列概念車款，設計想法是以遊戲中高度擬真物理環境設計，讓車廠能在「極度安全」情況下設計可發揮最高性能的概念車款，藉此透過遊戲形式展現車廠本身的造車能力，同時也能以此宣傳車廠品牌能見度。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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