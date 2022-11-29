馬斯克自傲Twitter新註冊用戶人數創新高 有望推出「推特2.0」計畫
在經歷諸多服務功能更新、裁員等異動後，馬斯克（Elon Musk）表示Twitter目前的新註冊用戶人數增長比例已經創下2014年7月以來新高，同時仇恨言論也比去年10月時候更低，同時也將推行Twitter 2.0計畫，藉此打造「萬能app」 (The Everything App)。
依照Elon Musk在個人Twitter頁面分享資料，顯示相較2014年7月時的數據，Twitter新註冊用戶在今年11月16日時創下新高，並且在7天內的最高平均每日新註冊用戶人數更達200萬人，相比去年同期成長66%，甚至平均用戶活躍使用分鐘數更達80億分鐘，相比去年同期成長30%
此外，Twitter的可獲利每日活躍用戶人數更從今年7月3日起持續增加，在11月20日達2億5386萬人。而仇恨言論雖然也有增加，但相比去年同期明顯降低，而假帳號情況目前更已經降低至接近去年同期規模。
而Twitter更計畫打造2.0發展計畫，其中包含打造更具娛樂互動性質的廣告內容、強化影音內容，並且計畫新增加密私訊功能、長篇推文內容，以及重新推出Twitter Blue訂閱服務，未來更計畫增加支付功能，顯然Elon Musk將逐步讓Twitter成為像是微信般的「萬能app」。
Slides from my Twitter company talk pic.twitter.com/8LLXrwylta— Elon Musk (@elonmusk) November 27, 2022
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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