實測／邊看卡達世足賽邊工作 這瀏覽器「子母畫面」無限開方便到不行

2022卡達世界盃足球賽（FIFA World Cup Qatar 2022）已於台北時間21日凌晨開踢，不少人熬夜就是為了看球員精彩的表現。不過有一名網友表示，想看世足賽但又「想做其他事」，詢問是否能讓比賽畫面一直存在於「右上角」的方法，吸引內行人留言教學，驚其他網友直呼自己根本是「原始人」。

卡達世足賽如火如荼進行中，一名網友在批踢踢（PTT）WorldCup版提到，自己用筆電配瀏覽器Google Chrome，觀看Hami Video網站的「FIFA卡達世足2022」賽事，但因想「多工處理」，「看世界盃也想一邊用電腦作其他事情」，詢問網友是否有辦法把比賽畫面和其他畫面同時出現在螢幕上，吸引不少人討論。

有網友表示，「（再）買一台螢幕，雙螢幕解決。」、「現在文書或瀏覽網頁的螢幕很便宜，值得敗入。」、「電腦旁，用手機直播啊。」、「可以裝（Chrome）這套件『Picture-in-Picture Extension』，裝完點一下就能分子母畫面。」但還有內行人點出更簡單的方法。

網友表示，只要在Hami Video網站的影片上按「滑鼠右鍵→子母畫面」就可以將畫面顯示在最上方，就能邊看比賽，邊瀏覽其他網頁、或是邊工作。經《聯合新聞網》實測，像是三大瀏覽器Google Chrome、Microsoft Edge、FireFox等都可以操作，相關操作如下：

怎麼多工處理開子母畫面？ ．Google Chrome：滑鼠右鍵→子母畫面 只要在Hami Video官網的影片上按下右鍵，開啟子母畫面，就能「多工處理」邊工作邊看世足賽。圖為Google Chrome操作方式。（製圖／聯合新聞網，畫面翻攝自Hami Video） ．Microsoft Edge：滑鼠右鍵→子母畫面 只要在Hami Video官網的影片上按下右鍵，開啟子母畫面，就能「多工處理」邊工作邊看世足賽。圖為Microsoft Edge操作方式。（製圖／聯合新聞網，畫面翻攝自Hami Video） ．Firefox：滑鼠右鍵→使用子畫面觀賞 只要在Hami Video官網的影片上按下右鍵，開啟子母畫面，就能「多工處理」邊工作邊看世足賽。圖為Firefox操作方式。（製圖／聯合新聞網，畫面翻攝自Hami Video）

3款瀏覽器都可以將「子母畫面」放大縮小，但Google Chrome和Microsoft Edge的畫面只能放大到一定限度；而Firefox最為方便，可以放大到占據整個螢幕，不僅如此，還可以播放多個子母畫面，宛如把螢幕變成「監視器」模樣，並能繼續做其他事，非常適合多工處理的民眾，效率超高。

子母畫面以Firefox最為方便，可以開啟多個子母畫面在螢幕上，變成「監視器」的Fu。（製圖／聯合新聞網，畫面翻攝自Hami Video）

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