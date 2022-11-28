PS5還買不到…Sony PS6快來了？文件曝「2028年登場」
在近期一系列批評微軟以690億美元收購動視暴雪將影響遊戲市場競爭的相關文件中，Sony似乎間接地透露將在2028年推出下一款遊戲主機。
依照Sony提供給英國競爭和市場管理局的資料顯示，微軟收購動視暴雪其中一個附加條件，是必須在2027年繼續向Sony的PlayStation遊戲主機提供遊戲，但若Sony選擇在2028年推出下一款PlayStation遊戲主機的話，屆時將無法獲得《決勝時刻》等動視暴雪旗下主力遊戲作品，如此一來也將使PlayStation遊戲主機失去競爭優勢，甚至造成玩家因為遊戲內容移轉到Xbox遊戲主機。
雖然Sony並未明確說明下一款遊戲主機名稱，但沒意外有可能會以PlayStation 6為稱，並且作為現行PlayStation 5後繼產品。但在此之前，市場認為Sony應該會先在2023年或2024年推出輕薄款PlayStation 5 Slim，甚至以效能更高的PlayStation 5 Pro吸引更多遊戲市場需求。
不過，回應Sony指控說法，微軟也反駁表示Sony自身平台獨佔內容實際上也影響遊戲市場競爭，同時也確實有不少玩家是因為《最後生還者》、《祕境探險》、《戰神》與《蜘蛛人》系列遊戲選擇使用PlayStation遊戲主機，更強調目前收購動視暴雪，依然會採取多平台發行遊戲方式爭取更大市場獲利機會，甚至也說明透過雲端串流方式讓遊戲可被更多玩家市場接觸，因此認為並未影響市場競爭，反而是進一步推動遊戲市場成長。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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