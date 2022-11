推特新版實名認將上路 金勾勾表企業、灰勾勾是政府機構

針對先前有點混亂的實名認證識別方式,Elon Musk稍早透過Twitter回應表示將從下週開始將企業實名認證標誌改成金色勾勾,而政府機構則會以灰色勾勾識別,至於一般人與名人的實名認證標誌則會維持原本的藍色勾勾。

在此之前,由於Twitter在Elon Musk接手之後重新調整實名認證方式,變成所有帳戶都必須透過訂閱Twitter Blue即可獲得藍色勾勾認證,而這樣的調整也造成原本已經取得實名認證名人、政府機構產生混淆,因此目前Elon Musk顯然希望藉由增加更多識別顏色,藉此區隔不同實名認證帳戶。

而在新調整方式下,個人帳戶會同時顯示兩個識別標誌,其中一個適用於識別個人隸屬特定獲得認證的組織,同時個人帳戶將會維持以藍色勾勾作為實名認證識別。

至於將獲得實名認證企業以金色勾勾標示,而經認證的政府機構則會以灰色勾勾作為識別,如此一來是否能順利改善認證標誌混淆問題,以及其他顏色識別標誌是否也必須透過付費才能取得,目前似乎暫時還沒有答案。

Sorry for the delay, we’re tentatively launching Verified on Friday next week.



Gold check for companies, grey check for government, blue for individuals (celebrity or not) and all verified accounts will be manually authenticated before check activates.



Painful, but necessary.