快訊

直擊／彭于晏現身台北引暴動 超幸運「彭太太」曝光

快閃解鎖／張善政桃園席捲客家選票 姜松茂成關鍵功臣

推特新版實名認將上路 金勾勾表企業、灰勾勾是政府機構

聯合新聞網／ 楊又肇

針對先前有點混亂的實名認證識別方式，Elon Musk稍早透過Twitter回應表示將從下週開始將企業實名認證標誌改成金色勾勾，而政府機構則會以灰色勾勾識別，至於一般人與名人的實名認證標誌則會維持原本的藍色勾勾。

在此之前，由於Twitter在Elon Musk接手之後重新調整實名認證方式，變成所有帳戶都必須透過訂閱Twitter Blue即可獲得藍色勾勾認證，而這樣的調整也造成原本已經取得實名認證名人、政府機構產生混淆，因此目前Elon Musk顯然希望藉由增加更多識別顏色，藉此區隔不同實名認證帳戶。

而在新調整方式下，個人帳戶會同時顯示兩個識別標誌，其中一個適用於識別個人隸屬特定獲得認證的組織，同時個人帳戶將會維持以藍色勾勾作為實名認證識別。

至於將獲得實名認證企業以金色勾勾標示，而經認證的政府機構則會以灰色勾勾作為識別，如此一來是否能順利改善認證標誌混淆問題，以及其他顏色識別標誌是否也必須透過付費才能取得，目前似乎暫時還沒有答案。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

推特 馬斯克

延伸閱讀

佛州州長迪尚特聲勢漲 馬斯克：2024總統選舉支持他

讓韓流天團心心念念的滋味！提早抵台竟只為一嘗美味麻辣鍋？粉絲笑「是真愛」

負責撰寫編碼內容的Twitter員工 必須每周向Elon Musk匯報工作事項、編碼行數

馬斯克：推特裁員已經告一段落 「再積極招聘工程與銷售人員」

相關新聞

到現在還在分期！送女友iPhone卻被當偷腥工具 他列「送禮禁忌」引共鳴

聖誕節常成為朋友交換禮物或情侶間互送的甜蜜節日，不過對於這名網友來說，則是他的「不爽之日」！他表示因前女友出軌後分手，但送她的iPhone仍持續分期到下個月，讓他喊話情侶們送禮時「千萬不要分期買」，引起不少人共鳴。

果粉注意！iPhone升級LINE更新傳災情「當機又耗電」 達人兩招破解　

最近有網友發現，iPhone升級iOS 16.1.1系統，同時LINE也更新到12.19.0版本後，LINE卻容易當機，災情不斷，讓許多網友有感，對此3C達人提供2招緊急自救法。

原來「iPhone不能給壞人用」！懸疑片導演新片放大絕改做這件事

你知道蘋果（Apple）的iPhone在電影裡「不能給壞人用」嗎？電影《鋒迴路轉：抽絲剝繭（Glass Onion: A Knives Out Mystery）》將於12月23日在Netflix登場，而導演在這部片將放大絕打破這項規則。

他用AI製圖「摩斯漢堡」結果超傻眼！網友笑翻：盆栽嗎？

近來「AI製圖」在網上蔚為一陣風潮，透過輸入相關關鍵字，AI就能經過大數據的計算，生成使用者所要的圖片。不過有時AI的判定，和一般人的既定印象其實大不相同，因此也偶爾出現各種令人噴飯的圖。最近一位日本網友，就分享了一張這樣的圖片。

推特新版實名認將上路 金勾勾表企業、灰勾勾是政府機構

針對先前有點混亂的實名認證識別方式，Elon Musk稍早透過Twitter回應表示將從下週開始將企業實名認證標誌改成金色勾勾，而政府機構則會以灰色勾勾識別，至於一般人與名人的實名認證標誌則會維持原本的藍色勾勾。

HTC論壇突關閉未開放 網感嘆：被自己玩倒？官方回應了

宏達電HTC在6月28日推出「最容易進入元宇宙的行動載具」的「Desire 22 pro」，並在上（10）月攻進日本市場推同款手機後，就未再發表任何其他新機。一名網友日前發現可以在上面分享使用心得的HTC官方論壇突然關閉，是否有特殊原因引起討論，還被網友稱「都忘了這個品牌」，對此HTC也做出回應。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。