HTC論壇突關閉未開放 網感嘆：被自己玩倒？官方回應了
宏達電HTC在6月28日推出「最容易進入元宇宙的行動載具」的「Desire 22 pro」，並在上（10）月攻進日本市場推同款手機後，就未再發表任何其他新機。一名網友日前發現可以在上面分享使用心得的HTC官方論壇突然關閉，是否有特殊原因引起討論，還被網友稱「都忘了這個品牌」，對此HTC也做出回應。
一名網友在批踢踢（PTT）的MobileComm版表示，「剛剛心血來潮想（用Google）搜尋HTC論壇」，但無論怎麼點進搜尋結果都會被重新導向到購物廣告頁面，另一名在mobile01上的網友也發現此問題，表示手機常出現狀況，「按回報從來也不會得到HTC的回覆，所以我都是在（HTC）論壇上找別人的答案。」但論壇似乎已消失，詢問網友「請問HTC論壇是已經完全關閉了嗎？」引起熱議。
有網友貼出HTC論壇的「庫存頁面」表示「看庫存頁面，論壇早就被垃圾廣告洗板還沒人管了。」、「（論壇）留著也沒用」、「有一些老機的問題解決辦法都在論壇上耶。」還感嘆昔日HTC的榮景，「曾經的安卓王者，自己把自己玩倒的最佳示範。」、「自己搞倒自己」、「高估自己的品牌溢價」。
而《聯合新聞網》今（25）日點進HTC官網的「論壇」確實已不存在，但未有像網友所述導向購物網站之情形，HTC也在該頁面做出公告，「為提升論壇服務品質，近期將進行系統主機維護作業」，導致該論壇無法進入，並提到「我們將會儘速開放論壇」卻未公布開放日期，也難怪讓網友猜測是否出現狀況。
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