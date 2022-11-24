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舊時代沒Google Map只有「智障手機」怎找路？內行人全指「這店家」是救星

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇，以前只有「智障手機」時，要如何走到特定地點，「還是以前人方向感比較好」，引起熱議。（示意圖／ingimage）
一名網友好奇，以前只有「智障手機」時，要如何走到特定地點，「還是以前人方向感比較好」，引起熱議。（示意圖／ingimage）

科技時代造就人類便利生活，但有想過「舊時代」的民眾是如何生活的嗎？一名網友表示，以前只有「智障手機」時，要如何走到特定地點，「還是以前人方向感比較好」，詢問網友引起熱議。

一名網友在批踢踢（PTT）的Gossiping版發文表示，現在要找路或找店家，可用手機點選Google Map或蘋果（Apple）的「地圖」App得知路線資訊，還有預估時間可以參考。

他回想以前「智障手機時代」，「我還小都是人家帶路，到底要怎麼找到特定的地點呀？」提到若有當地地標還可以問路人，但如果是「鳥不生蛋」的地方只能「肉身探路」，詢問以前的民眾要如何走到指定地點，也好奇「舊時代的人」是否「方向感較好」。

該文引起不少網友討論，雖然認為「路長在嘴上」、「問人問警察啊」，但幾乎一致認為如果真的想要走到指定地點，問「檳榔攤」準沒錯，「檳榔攤花個10元買水順便問一下」、「以前有滿滿的檳榔攤可以問」、「找檳榔西施問就對了」、「檳榔攤真的是救星」、「你不知道以前一堆檳榔攤是另類的社會安全網嗎」、「檳榔攤蠻多都給問路」、「檳榔攤不只可以買檳榔」。

除了檳榔攤外，也有人推薦直接買地圖最快，「走到一個新的地方就攤開紙本地圖」、「早期的路標做得很好配地圖不易迷路」、「紙本地圖+用嘴問路這麼困難嗎？」

Google Map已成為現代人找路必備App。（翻攝自App Store）
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