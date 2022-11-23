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串流內影音廣告成宣傳利器 OneAD SuperView合作Yahoo!TV擴大受眾

聯合新聞網／ 台北訊
（圖／OneAD提供）
（圖／OneAD提供）

OneAD SuperView 串流影音廣告平台與百家指標性媒體合作，擁有戲劇電影、綜藝育樂、親子、運動賽事、動漫、遊戲、時尚美妝、生活娛樂、新聞時事等多元熱門串流影音內容，是現行市場上 Instream 廣告流量種類最齊全的影音平台。本（11）月更宣布，每月不重複造訪人次達 317 萬的 Yahoo!TV 也加入了 SuperView 的行列。品牌在廣告投放上，不僅能透過 OneAD SuperView 觸及多平台觀影的廣大受眾，還能透過 OneAD 最專精的受眾數據庫利用同源數據進行跨平台投遞，發揮每一分廣告資源，無論是 OTV 串流內影音廣告或 Outstream 環境的 Rich media 廣告皆能適用。

據 Kantar 調查，台灣已有九成的民眾使用網路平台觀看電影、戲劇、節目、UGC等影音內容，多數民眾是每天觀賞，且根據喜好的影音內容遊走在多個串流影音平台之間，使用的平台數平均為 3.2 個。從此趨勢可看出，品牌廣告若想隨時隨地出現在消費者眼前刷足存在感，跨網佈局多個平台勢在必行。Yahoo!TV 以貼近台灣民眾日常生活的多元內容著稱，目前擁有超過 25 個自製頻道，除了運動、美食、生活、新聞外，還有許多名人的專屬直播與頻道。現在，廣告主可在 SuperView 中選擇提供 OTT（over-the -top）服務的 Yahoo!TV、甚至同步將廣告投放於跨營使用者達 1710 萬的 Yahoo! 全站頻道影音內容，在達成跨網最大觸及廣告效益的同時，採用與其他 SuperView 跨網 Instream 廣告同樣的多元數據鎖定、衡量指標與成效報表，不僅享受一站購足的便捷，更解決以往不同數據來源難以檢視廣告成果的窘境。

跟上消費者暢遊網海的快速腳步，OneAD SuperView 目前已與眾多優質 OTT 平台成為夥伴，近期更陸續宣布與CATCHPLAY+、愛爾達、巴哈姆特動畫瘋…等指標性領先媒體合作，為品牌成就串流內影音廣告佈局大趨勢的競爭優勢！在競爭的市場掌握與消費者溝通的關鍵，累積品牌好感轉化銷售商機。

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