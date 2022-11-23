Ubisoft重返Steam平台 首發推出3A等級作品《刺客教條：維京紀元》

就在Bethesda宣布重新在Steam平台發行遊戲，而EA也使旗下新版EA app與Steam連動之後，Ubisoft也宣布將回歸Steam發行遊戲，首波推出的是3A等級作品《刺客教條：維京紀元》。

Ubisoft是在2019年脫離Steam，並且透過自有Uplay (後來更名為Ubisoft Connect PC)服務發行銷售其遊戲內容，當時離開原因則是因為考量Valve當時要求提撥高達30%比例銷售分潤，因此轉向未收取任何分潤的Epic Games Store。

而此次宣布將於12月6日在Steam服務發行《刺客教條：維京紀元》，則代表Ubisoft仍希望透過Steam平台的龐大玩家用戶凝聚力，藉此吸引更多玩家支持其遊戲作品。

除了《刺客教條：維京紀元》，從先前消息也顯示Ubisoft可能接續會將更多旗下遊戲於Steam服務上架。另一方面，Ubisoft預期也會繼續在Ubisoft Connect PC服務發行銷售遊戲，藉此透過多方管道方式爭取最大獲利。

此次確定在Steam上架同時，Ubisoft也確認將會在12月6日當天釋出《刺客教條：維京紀元》最終內容更新，將在1.6.2版本更新加入包含埃沃爾傳奇的感動結局「最終篇章」，並且總結整款遊戲故事情節。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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