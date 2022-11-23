iOS隱私問題攏系假？點選「App不要追蹤」其實還在追蹤…蘋果回應了

使用iOS 14.5以上版本Apple手機下載App時，通常會先詢問用戶是否同意App追蹤用戶活動，不過近期卻有資安專家指出，Apple這項功能可能根本無效，Apple依然會追蹤用戶活動。

據科技網站9to5Mac報導，資安研究人員邁斯克（Tommy Mysk）於上週表示，用戶在從App Store下載App時，通常會詢問用戶是否同意Apple追蹤用戶的使用活動，然而不論用戶同意與否，Apple都有可能追蹤並收集這些資訊。

這項功能是讓App開發者存取系統廣告識別碼（IDFA），藉此了解用戶的使用習慣，讓廣告商能夠更精準的投放廣告。「要求App不要追蹤」，開發者便不能存取IDFA，也不能用其他能識別裝置的資訊（電子郵件地址等）來追蹤活動，便可能影響廣告效益與投放比例。

不過邁斯克指出，即使Apple推出這項功能，該公司還是可以透過「目錄服務 ID」（Directory Services Identifier）辨識iCloud帳號，因此Apple還是能夠辨識用戶身份，了解用戶的使用習慣。針對這項指控，目前已經有用戶對Apple提出集體訴訟。

然而Apple曾經承諾，即使用戶同意Apple收集分析數據，這些數據也是匿名的。Apple強調，所有收集的資訊都無法回溯用戶身份，即使用戶同意在多台設備上使用同一個iCloud帳戶，Apple也會對數據進行加密處理，因此無法辨識用戶身份。

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