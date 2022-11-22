保障青少年遠離網路危害 臉書IG祭限制可疑帳號功能

中央社／ 台北22日電

Meta公司今天宣布在社群平台臉書（Facebook）及Instagram推出更新，以保護青少年遠離網路危害，包含限制擁有可疑帳號的成年人聯繫青少年、提供檢舉工具與安全通知，以及更新臉書的青少年隱私預設內容等。

Meta發布新聞稿說明，根據去年推出的保護青少年網路安全相關措施，若1名成年人的帳號於短期內曾被青少年檢舉或封鎖，將被列為潛在可疑帳號，系統會限制潛在可疑帳號發送訊息給尚未成為好友的青少年，這些帳號的「你可能認識的朋友」建議中也不會出現青少年。

除了現有措施，Meta也正在測試其他功能，包含限制青少年發送訊息給尚未成為好友的可疑帳號、避免在青少年的「你可能認識的朋友」建議中顯示可疑的成年人帳號等。

此外，Meta也正在進行系統測試，當潛在可疑帳號瀏覽青少年的Instagram帳號時，頁面上的傳送訊息按鈕將被移除，進一步保護青少年。

Meta開發多種安全工具，讓青少年在使用應用程式時，能夠即時回饋讓他們感到不自在的內容，同時推出新通知，鼓勵青少年在需要的時候使用這些工具。例如在青少年封鎖用戶時，系統會提示他們檢舉此帳號，並發送安全通知，提供青少年關於如何應對來自成年人不當訊息的資訊。

根據Meta數據，2022年第1季青少年在即時通訊軟體Messenger和Instagram訊息上發送的檢舉數量，相較前1季增加70%以上。

Meta Instagram

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