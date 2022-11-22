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影／右手iPhone敲木魚、左手Watch念佛珠 蘋果全餐做「科技禮佛」太強啦

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享自己用「蘋果全餐」來科技禮佛。 圖擷自推特
一名網友分享自己用「蘋果全餐」來科技禮佛。 圖擷自推特

科技日新月異，許多宗教也跟著時代前進，近日就有網友分享自己用「Apple（蘋果）設備全餐」進行宗教儀式，影片引來28多萬人次觀看，超過5000多次轉發，有人看完評論「哇Ｘ！還可以這樣科技禮佛。」

一名網友在Twitter貼出一段影片，表示「不要問我為什麼買蘋果全套組合」，影片中他先是用MacBook播放許多有觀音菩薩的宗教音樂影片，接著再使用iPad變出一個「線上香爐」。

沒想到，影片繼續播放後，網友的右手拿出iPhone打開「木魚app」，左手拿著Apple Watch打開「佛珠app」，隨著宗教音樂敲打，雙手也跟著敲擊螢幕。

許多網友看了之後紛紛留言，表示「哇Ｘ！還可以這樣科技禮佛。」、「我笑死這是線上誦經嗎」、「往西方極樂前口袋還要夠深」、「賽博菩薩」。

蘋果 iPhone Apple Watch

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