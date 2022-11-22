聽新聞
test
0:00 / 0:00
推特法國負責人請辭 最後發文：一切都結束了
推特（Twitter Inc）法國分部負責人維耶勒（Damien Viel）昨天在推特發文說「一切都結束了」，感謝他所領導團隊過去7年的努力，並向路透社證實他將離開推特。
全球首富馬斯克（Elon Musk）上個月收購推特後，解僱公司高層並強制公司大幅裁員。
維耶勒沒有詳細說明他離職的情況，也拒絕透露馬斯克收購推特前後，在法國聘僱員工的情形。
法國的勞動法令防止企業一夕間解僱正職員工。
總部位於法國的企業都必須正式向員工預告解僱計畫，通常是透過一封附有回函的信件；依照解僱性質與員工年資不同，企業也必須遵守特定通知期限。
針對30天內影響多名員工的大量解僱，企業也須遵循某些流程，包括通知員工、員工代表及勞工主管機關，這也意味著整個流程至少要花上數週到數個月。
自馬斯克10月接管推特以來，推特法國分部的發言人尚未回應媒體的詢問。
📌 數位夯什麼？快來看看
📢 你的iPhone中了嗎？最難維修機種 蘋果官方認證不是iPhone 14系列而是它
📢 預算1萬只買蘋果！他掙扎iPhone 11或12 果粉傳授「做這1動作」就選它
📢 Apple Watch「一晚響5次」以為壞了 實際一測嚇慘：脈搏只剩40
📢 恐直接「掰了充電孔」？ 外媒盤點6大iPhone 15 Ultra傳言
📢 【實用】必學！梨泰院踩踏事件湧傷患難辨身份 教你做蘋果、安卓「醫療卡」搶救自己的命
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言