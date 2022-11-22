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推特法國負責人請辭 最後發文：一切都結束了

中央社／ 巴黎21日綜合外電報導

推特（Twitter Inc）法國分部負責人維耶勒（Damien Viel）昨天在推特發文說「一切都結束了」，感謝他所領導團隊過去7年的努力，並向路透社證實他將離開推特。

全球首富馬斯克（Elon Musk）上個月收購推特後，解僱公司高層並強制公司大幅裁員。

維耶勒沒有詳細說明他離職的情況，也拒絕透露馬斯克收購推特前後，在法國聘僱員工的情形。

法國的勞動法令防止企業一夕間解僱正職員工。

總部位於法國的企業都必須正式向員工預告解僱計畫，通常是透過一封附有回函的信件；依照解僱性質與員工年資不同，企業也必須遵守特定通知期限。

針對30天內影響多名員工的大量解僱，企業也須遵循某些流程，包括通知員工、員工代表及勞工主管機關，這也意味著整個流程至少要花上數週到數個月。

自馬斯克10月接管推特以來，推特法國分部的發言人尚未回應媒體的詢問。

馬斯克 法國 團隊

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