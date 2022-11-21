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出事了！日本版谷阿莫做「10分鐘看完1部電影」挨告 54部片天價賠償金出爐

聯合新聞網／ 綜合報導
不少片商認為，網路上氾濫的「電影懶人包（快電影）」影響票房收入。（示意圖／ingimage）
不少片商認為，網路上氾濫的「電影懶人包（快電影）」影響票房收入。（示意圖／ingimage）

知名YouTuber「谷阿莫」先前以「X分鐘看完一部電影」走紅，也因此官司纏身，不過最終與片商達成和解。而日本也有一對男女如法炮製做出「10分鐘看完一部電影」上傳至YouTube賺進大把鈔票挨告，法院判2人須賠片商5億日幣（約台幣1億1099萬元），也是日本首次針對「電影懶人包（又稱『快電影』）」做出判決。

據外媒報導，其實松竹、東映、東寶等日本知名大型電影公司，在今（2022）年起就對不少發布「電影懶人包」、也就是「X分鐘看完一部電影」的上載者提出控訴。

日前有13家片商公司向一對20多歲男女提告，2人從2020年開始製作出不少「10分鐘看完一部電影」的影片，像是《正宗哥吉拉》、《送行者：禮儀師的樂章》及《死魚》等54部電影，「劇透」故事情節且未經同意就上傳到YouTube，當時2人因此獲得700萬日幣（約台幣155萬）廣告收入。

日本也流行「X分鐘看完一部電影」讓不少片商恨得牙癢癢。該YouTube相關影片已遭刪除。（翻攝自itmedia）
日本也流行「X分鐘看完一部電影」讓不少片商恨得牙癢癢。該YouTube相關影片已遭刪除。（翻攝自itmedia

而2人的「10分鐘看完一部電影」總觀看次數已破1000萬次，讓13家片商相當不滿，認為電影觀眾銳減的部分原因是網路上的「電影懶人包」太過氾濫，導致票房下降，向2人提出賠償。以1次觀看次數200日幣（約台幣44元）再乘以總損失1000萬次，主張賠償金額20億日幣（約台幣4億4397萬元）。

東京地方法院17日做出判決，認為13家片商提出的「點選1次觀看次數200日幣」要求合理，不過最後判2人合計應賠償13家片商5億日幣（約台幣1億1099萬元）。

東京地方法院日前做出判決，要求製作「電影懶人包（快電影）」的2人應賠13家片商5億日幣。（翻攝自NHK News）
東京地方法院日前做出判決，要求製作「電影懶人包（快電影）」的2人應賠13家片商5億日幣。（翻攝自NHK News

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