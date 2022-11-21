快訊

世足賽／支持LGBTQ但開場領黃牌？ 世界盃各隊長面臨「彩虹臂章難題」

民進黨攻北市長困難重重 阿扁一句話說明原因

大S開告汪小菲！為生活費「查封資產」 S Hotel恐遭拍賣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Google Maps測試「AR擴增實境」搜尋 更直覺找到景點、餐廳位置

聯合新聞網／ 楊又肇

Google稍早針對接下來即將迎接的年底假期推出新款地圖服務更新，將讓使用者能透過擴增實境功能，以Live View AR搜尋功能直覺找到附近景點、餐廳等地點。

在此之前，Google已經在Google Maps地圖服務增加擴增實境導航功能，讓使用者能以更直覺方式依照實景指示前往目標地點。而此次宣布推出的擴增實境搜尋功能，則可在Google Maps實景內容進搜尋預計前往地點，或是鄰近餐廳、景點等項目。

而此項功能預計會先在美國洛杉磯、紐約及舊金山推出，其他地方則包含英國倫敦與日本東京，而後續預期也會陸續增加更多城市。

其他更新，則包含在Google Maps增加輪椅圖示，方便使用者更容易識別無障礙進出口位置，而使用者也能透過Google Maps更快找到支援快充的電動車充電站，或是與特定電動車使用充電規格相容的充電站位置。

另外，先前在Google Search增加的多重搜尋條件功能，目前也開始套用在Google Maps服務，包含可透過Google Lens拍攝物品外觀，並且加入鄰近位置條件限制，即可以Google Maps所處地點為條件，查找與拍攝物品外觀相似的所在位置。

新版Googgle Lens也能拍攝餐廳提供菜單，進而搜尋相似菜色使用原物料，以及其他地區價位，方便使用者判斷該餐廳定價是否比他人還高。若是用於文字拍攝翻譯的話，則會透過人工智慧方式，讓翻譯結果文字更容易在拍攝畫面上顯示。

至於此次針對線上搜尋消費應用功能，Google則是與諸多化妝品牌合作，其中建立148個相片資料庫，收錄不同年齡人種的膚色、性別及皮膚狀況，藉此讓使用者能透過搜尋結果，體驗粉底等化妝品用在自己臉上的狀態，同時目前也與化妝品排以外業者合作，例如與Saucony、Vans與Merrell品牌鞋款資料合作，讓使用者能透過擴增實境方式「試穿」。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

餐廳 擴增實境 化妝品

延伸閱讀

Google首款智慧錶Pixel Watch實測1個月心得 功能實用但還可以再更貼心一點

餐廳Google評論真的準嗎？吃頓飯要做的功課比考試前還多

Google合作三星打造Health Connect健康數據連動平台 紀錄互通開放beta版

台中港空櫃發現女屍 上月從洛杉磯運來台「漂流幾天就死了」

相關新聞

10款隱藏版免費LINE貼圖請全打包！這1款免任務又能爽用到「明年梅雨季」

LINE不定期有期間限定的免費貼圖小確幸，《聯合新聞網》精選10種有期限的LINE貼圖，至少從現在起用到2023年「過年後」，其中還有1項貼圖完全無需接任務就能直接下載，還能多用到明年春天後的「梅雨季」，相當阿莎力！不過還是要注意每個LINE貼圖都有「下載期限」，讀者們快來下載看看。

Google Maps測試「AR擴增實境」搜尋 更直覺找到景點、餐廳位置

Google稍早針對接下來即將迎接的年底假期推出新款地圖服務更新，將讓使用者能透過擴增實境功能，以Live View AR搜尋功能直覺找到附近景點、餐廳等地點。

Netflix摧毀「寄生帳號」新功能還來！ 這次台灣入列了

Netflix打擊共享的「寄生帳號」似乎見到成效，在今年第3季度增加241萬用戶，回到正成長，股東也看好未來發展，因此擊退共享帳號仍持續運作著。日前Netflix官方再推出一項政策「防止共用」，台灣也被列入其中。

PS5有批好香的原價現貨要來了？黃牛「逐漸失去興趣」原因曝

你還是買不到Sony主機PlayStation 5（PS5）嗎，這次可能有好消息了！外媒報導，黃牛機器人逐漸對PS5的興趣「下降」，意味著民眾買到PS5的機率變高了。

這隱私太私密沒人用？Facebook將移除這4項個人資訊

根據外媒《TechCrunch》報導，臉書（Meta） 正在通知 Facebook 用戶，從下個月開始去除幾個顯示項目。

EA、光榮特庫摩釋出《WILD HEARTS》新影片，揭露「絡繰」系統細節

由EA旗下EA Originals攜手光榮特庫摩打造，強調以狩獵為主題的動作冒險遊戲《WILD HEARTS》 (狂野之心)，稍早公布第一個物語 (ものがたり)章節內容，揭露遊戲中獨特的「絡繰」系統細節。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。