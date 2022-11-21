Google Maps測試「AR擴增實境」搜尋 更直覺找到景點、餐廳位置

Google稍早針對接下來即將迎接的年底假期推出新款地圖服務更新，將讓使用者能透過擴增實境功能，以Live View AR搜尋功能直覺找到附近景點、餐廳等地點。

在此之前，Google已經在Google Maps地圖服務增加擴增實境導航功能，讓使用者能以更直覺方式依照實景指示前往目標地點。而此次宣布推出的擴增實境搜尋功能，則可在Google Maps實景內容進搜尋預計前往地點，或是鄰近餐廳、景點等項目。

而此項功能預計會先在美國洛杉磯、紐約及舊金山推出，其他地方則包含英國倫敦與日本東京，而後續預期也會陸續增加更多城市。

其他更新，則包含在Google Maps增加輪椅圖示，方便使用者更容易識別無障礙進出口位置，而使用者也能透過Google Maps更快找到支援快充的電動車充電站，或是與特定電動車使用充電規格相容的充電站位置。

另外，先前在Google Search增加的多重搜尋條件功能，目前也開始套用在Google Maps服務，包含可透過Google Lens拍攝物品外觀，並且加入鄰近位置條件限制，即可以Google Maps所處地點為條件，查找與拍攝物品外觀相似的所在位置。

新版Googgle Lens也能拍攝餐廳提供菜單，進而搜尋相似菜色使用原物料，以及其他地區價位，方便使用者判斷該餐廳定價是否比他人還高。若是用於文字拍攝翻譯的話，則會透過人工智慧方式，讓翻譯結果文字更容易在拍攝畫面上顯示。

至於此次針對線上搜尋消費應用功能，Google則是與諸多化妝品牌合作，其中建立148個相片資料庫，收錄不同年齡人種的膚色、性別及皮膚狀況，藉此讓使用者能透過搜尋結果，體驗粉底等化妝品用在自己臉上的狀態，同時目前也與化妝品排以外業者合作，例如與Saucony、Vans與Merrell品牌鞋款資料合作，讓使用者能透過擴增實境方式「試穿」。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦