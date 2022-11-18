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Netflix摧毀「寄生帳號」新功能還來！ 這次台灣入列了

聯合新聞網／ 綜合報導
Netflix打擊共享的「寄生帳號」似乎見到成效，在今年第3季度增加241萬用戶。（路透）
Netflix打擊共享的「寄生帳號」似乎見到成效，在今年第3季度增加241萬用戶。（路透）

Netflix打擊共享的「寄生帳號」似乎見到成效，在今年第3季度增加241萬用戶，回到正成長，股東也看好未來發展，因此擊退共享帳號仍持續運作著。日前Netflix官方再推出一項政策「防止共用」，台灣也被列入其中。

Netflix日前在官網表示，不少喜愛出國旅行在世界各地觀賞Netflix、或是到親朋好友家登入Netflix帳號觀看影片的民眾，可能因為登入後忘記登出帳戶，變相讓別人有機會「共享帳號」觀看影片，進而推出「管理存取權與裝置」，可讓用戶遠端掌控帳號相關狀況。

「管理存取權與裝置」可從網頁版Netflix、蘋果iOS版或Android的Netflix App進入「帳戶→安全與隱私→管理存取權與裝置」，遠端查看最近有哪些裝置正在使用自己的帳戶觀看影片，並能「一鍵登出」該裝置。（圖／聯合新聞網）
「管理存取權與裝置」可從網頁版Netflix、蘋果iOS版或Android的Netflix App進入「帳戶→安全與隱私→管理存取權與裝置」，遠端查看最近有哪些裝置正在使用自己的帳戶觀看影片，並能「一鍵登出」該裝置。（圖／聯合新聞網）

「管理存取權與裝置」可從網頁版Netflix、蘋果iOS版或安卓（Android）Netflix App進入「帳戶→安全與隱私→管理存取權與裝置」，查看最近有哪些裝置正在使用自己的帳戶觀看影片，並可在指定裝置按下「登出」鈕，就可將該裝置移出，意即在遠端裝置就能「一鍵踢走」別人，且該功能已可在台灣等地使用，可以管理「先前曾使用過該帳號」的裝置，但同時也被視為打擊共享帳號的動作之一。

Netflix從一開始的「共享帳號給非同住者」額外收費、在非「家中電視」的地點使用Netflix也會額外收費，隨後又開放共用帳戶內的「個人資訊轉移」、11月初推出的低價廣告版訂閱方案，到現在的「管理存取權與裝置」功能，再再顯示Netflix摧毀「寄生帳號」的決心。

網頁版Netflix也能使用「管理存取權與裝置」，「一鍵踢走」該裝置。（翻攝自Netflix官網）
網頁版Netflix也能使用「管理存取權與裝置」，「一鍵踢走」該裝置。（翻攝自Netflix官網）

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