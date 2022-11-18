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這隱私太私密沒人用？Facebook將移除這4項個人資訊

聯合新聞網／ INSIDE
（圖／路透）
（圖／路透）

根據外媒《TechCrunch》報導，臉書（Meta） 正在通知 Facebook 用戶，從下個月開始去除幾個顯示項目。

即將從個人檔案中刪除的四個資訊欄位包含：宗教觀點、政治觀點、地址和用戶戀愛性向。此變更將於 12 月 1 日開始生效。公司發言人在一封電子郵件中告訴外媒記者，此變更背後的原因是為了讓社群網路更易於使用。

最先發現這個更新的是英國社群媒體顧問馬特·納瓦拉 (Matt Navarra ) 在推特上發表給用戶的通知截圖。此通知指出，除了以上欄位，用戶的其他資料將與其他聯絡方式和基本資料一起保留在他們的個人資料中，也可以在官方移除前將資料打包下載。

過去在臉書「關於我」個人檔案中可顯示相當多元的資訊，學經歷背景、家人關係、感情狀態、興趣喜好、價值觀點等內容，有些用戶寫好寫滿，有些用戶基於隱私考量可能從未使用過，不過畢竟這些符合「臉書」社群交友初衷設計的顯示資料。

目前在其他社群平台比如 Instagram 和 TikTok 等都是提供給用戶填寫簡單的自介或是能放置網站、其他社群平台的帳號的欄位。顯然的隨著隱私意識抬頭，這些細節的個人資料成為過時的功能。

《本文作者Anny，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

社群媒體 英國 個資

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