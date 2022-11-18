PS5有批好香的原價現貨要來了？黃牛「逐漸失去興趣」原因曝

你還是買不到Sony主機PlayStation 5（PS5）嗎，這次可能有好消息了！外媒報導，黃牛機器人逐漸對PS5的興趣「下降」，意味著民眾買到PS5的機率變高了。

外媒報導，專門檢測機器人活動的網路安全服務商Netacea日前公布一項報告，發現在2022年7月至9月間，最愛被黃牛機器人追蹤的產品前5名，PS5主機首次掉出3名外，來到第4名，輸給adidas Yeezy Slide Bone和Nike的「熊貓經典款」Dunk Panda Low、Panini Optic Football Trading Cards（美式足球員珍藏卡），第5名為Jordan 1 Retro Low UNC。

Netacea表示，由於因PS5主機庫存增加，導致黃牛機器人搶購比例減少，因此PS5在該榜單跌出至第4名，也意味著玩家未來更有機會直接買到PS5。不過，Netacea提到，黃牛PS5「抬高轉賣價格」相當穩定，仍可以從中賺得超過100美元（約逾台幣3115元）的利潤，PS5仍成為黃牛機器人的賺錢利器。

最愛被黃牛機器人追蹤的產品前5名，PS5主機首次掉出3名外，來到第4名（上圖），其因為PS5的庫存量增加導致。（翻攝自IT之家）

「黃牛機器人」實際上是透過撰寫的腳本，能快速購買熱門產品，搶購成功後，黃牛再抬高價格轉賣，進而從中獲利，但也因此影響一般民眾的購買體驗。

PS5從2020年11月起開賣之今一直不斷傳出缺貨，不少玩家至今還是買不到現貨，但拍賣網站卻見到不少黃牛高價轉賣，雖然現在購物網站不時推出PS5同捆組供玩家搶購，不再像以前一樣一推出即秒殺景象，「架上存活率」有時可到好幾天，但還是讓一般玩家氣得向Sony直呼「到底何時才有原價PS5可買」。

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