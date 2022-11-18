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EA、光榮特庫摩釋出《WILD HEARTS》新影片，揭露「絡繰」系統細節

聯合新聞網／ 楊又肇

由EA旗下EA Originals攜手光榮特庫摩打造，強調以狩獵為主題的動作冒險遊戲《WILD HEARTS》(狂野之心)，稍早公布第一個物語 (ものがたり)章節內容，揭露遊戲中獨特的「絡繰」系統細節。

在《WILD HEARTS》中的「絡繰」系統，是由失傳古老技術打造的複雜器械，其設計核心充滿多變與多功能，讓玩家能在戰鬥、蒐集資源，以及在狩獵場上移動時取得優勢。

此次公布影片展示「絡繰」系統如何讓玩家在戰鬥中能有充滿創意且不斷變化的手段，並且能持續學習「絡繰」新的形式與組合，藉此在狩獵場上做好更完善準備，進而善用優勢對抗巨型生物「化獸」。

由於「絡繰」會永久存在，在戰鬥中倒下或得到隊友幫助的玩家，即可根據過往狩獵經驗，設置新的陷阱和移動方式。在取得更高效率的同時，還能更好地施展策略。

「製作」則會改變玩家狩獵的思考方式，因為玩家必須適應複雜的新機制，解鎖不同的「絡繰」組合，並且與隊友合作打造更強大的「絡繰」系統。

《WILD HEARTS》將在2023年2月17日正式推出，一般版建議售價為69.99美元，豪華版建議售價則是89.99美元，預計在PlayStation 5、Xbox Series X|S，以及Origin、Steam與Epic Games Store等PC 平台推出，並且將提供英語、日語、法語、義大利語、德語及西班牙語配音。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

義大利

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