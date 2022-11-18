暴雪未能與網易達成續約共識 《魔獸世界》等遊戲將從明年1月在中國境內暫停營運

暴雪娛樂稍早公告證實，與中國網易遊戲未能就日後續約達成共識，將從明年1月之後終止所有合作內容，並且確定將暫停大部分在中國境內運作遊戲。

依照暴雪娛樂說明，自2008年與網易遊戲簽訂授權合作，由後者取得在中國境內發行前者遊戲權利，其中包含《魔獸世界》、《爐石戰記》、《魔獸爭霸3：淬鍊重生》、《鬥陣特攻》、《星海爭霸》系列，以及包含《暴雪英霸》與《暗黑破壞神3》。

但由於網易遊戲未能達成暴雪娛樂營運原則，以及對玩家與員工的承諾，因此認為無法達成續約要求，將從2023年1月之後終止合作關係，並且將暫停多數暴雪娛樂在中國境內運作遊戲。

唯獨《暗黑破壞神：永生不朽》是由暴雪娛樂與網易遊戲共同合作研發，因此依照獨立簽訂長約，未來將會繼續在中國運作。

暴雪娛樂接下來將會暫停在中國境內市場銷售遊戲，但日前已經確定推出的《魔獸世界：巨龍崛起》、《爐石戰記》新資料片《進擊吧！巫妖王》，以及《鬥陣特攻2》第二季更新內容，依然會在今年稍晚時候推出，而具體細節將會在後續透過電子郵件方式通知玩家。

至於網易遊戲也透過負責相關遊戲營運的上海網之易網絡科技發展有限公司發出公告，說明其取得授權發行的暴雪娛樂遊戲將在2023年1月24日凌晨12點過後結束營運，並且將從11月23日開始關閉相關遊戲充值與使用者註冊入口，同時在2023年1月23日以前仍會維持相關遊戲正常運作，包含提供日前已經對外公布的更新內容。

至於從2023年1月24日凌晨12點之後，將關閉相關遊戲對應伺服器，而相關遊戲內的玩家帳號對應數據、角色資料則會進行封存，並且依照中國境內法令處理。而在遊戲終止營運後，如果玩家仍有尚未使用的遊戲虛擬貨幣，以及付費購買且尚未失效的遊戲遊玩時間，將可獲得退款。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦