線上開會不無聊又能玩！Microsoft Teams增《接龍》、《踩地雷》 同事間更親密

微軟在今年6月傳出計畫在Microsoft Teams服務內增加諸如《接龍》 (Solitaire)、《Connect 4》四子棋、《Wordament》文字遊戲等內容，並且讓使用者能在線上互動期間一同遊玩消息後，稍早則是正式推出此項名為「Games for Work」的功能。

「Games for Work」確定加入《接龍》、《Wordament》、《破冰者》，以及《踩地雷》等遊戲，其中多數遊戲可讓250人進行配對遊玩，而《踩地雷》會是透過合作方式進行遊玩，至於《破冰者》則是透過回答公司或同事相關問題。

依照微軟說明，在Microsoft Teams增加「Games for Work」功能，主要希望透過遊戲內容增加團隊互動，以及團隊成員親密度。

從數據統計顯示，若團隊成員一同在遊戲內遊玩45分鐘時間，約比透過團建形式建立互動的團隊成員高出約20%工作效率，同時透過遊戲內容更有助於增加團隊成員間團結、互助學習，以及彼此包容情況。

不過，雖然微軟提出這樣的設計，但是否能獲得企業、公司行號主管等人認同，顯然又是另外一回事。但從先前Google同樣也在其Google Meet服務增加Uno等遊戲內容，或許不少看法應該還是可以接受在工作之餘，透過遊戲增進公司同事情感的作法。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦