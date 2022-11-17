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任天堂拋「奧客條款」禁為7種人服務 網友喊讚：推廣全世界好嗎
奧客不分地區國家，全世界都有，不過日本任天堂（Nintendo）不再容忍奧客行為，祭出新政策，保護員工不受騷擾，也可以拒絕提供奧客維修服務，該政策一出立刻引起日本網友大力留言支持。
據外媒報導，日本任天堂10月時在維修服務規定發出新政策，針對7種奧客騷擾，員工將有權利停止提供奧客維修服務要求，這7種奧客行為如下：
．威脅或恐嚇行為．侮辱或貶低人格的言論．侵犯員工隱私．過度要求服務，譬如保修範圍外的免費維修等．沒有正當的理由，卻要求任天堂公司相關人員「謝罪」道歉．長時間地不斷重複提出同一要求或是抱怨．在網路或社群網站上誹謗
任天堂還提到，如果奧客變本加厲亂鬧一通，也不排除讓相關部門介入，像是警察或是律師等，維護員工的權利。該政策引起日本網友好評，網友大讚任天堂是好公司，「太棒了」、「並非『顧客就是上帝』」、「希望能傳遞全世界」、「如果超商或超市店員也有這種政策就好了」、「客戶應該要有客戶禮儀」。不過該政策目前只在日本施行，其他地區國家尚未公布類似訊息。
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