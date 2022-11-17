網友好期待！《霍格華茲的傳承》46分鐘遊玩片曝光
預計在2023年2月10日推出的《霍格華茲的傳承》(Hogwarts Legacy)，稍早由華納兄弟遊戲旗下Avalanche Software公布長達46分鐘的實機遊玩影片，讓玩家能一窺遊戲中的遊玩體驗。
《霍格華茲的傳承》由Avalanche Software製作、Portkey Games發行，內容改編自J‧K‧羅琳暢銷經典奇幻小說《哈利波特》，並且以開放世界形式的動作角色扮演遊戲呈現，預計登上PlayStation 5、PlayStation 4、Xbox Series X|S、Xbox One、Nintendo Switch，以及Windows PC，遊戲原定今年底推出，但後續將上市時間延至2023年2月10日。
此次長達46分鐘的實機遊玩影片，由Avalanche Software社群經理Chandler Wood主持，從一開始的遊戲身分創建開始，到霍格華茲魔法與巫術學院廣大校園導覽，以及戰鬥場景進行深入解說，讓玩家能在遊戲上市之前一窺究竟。
而《霍格華茲的傳承》時間軸設定在《哈利波特》故事約一百年前的19世紀，玩家將扮演魔法學徒探索霍格華茲，並且打造屬於自己的魔藥、施咒技巧，並且讓天賦成長，進而成為更強大的巫師。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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