還記得Office經典大眼迴紋針嗎？微軟今年幫它「換新衣」做愛心
自2018年推出以Windows系列產品為主題的聖誕節醜毛衣 (Windows Ugly Sweater)之後，微軟宣布今年將以Office經典大眼迴紋針小幫手 (Clippy)作為主題設計，並且以74.99美元價格銷售，從即日起透過Xbox Gear Shop銷售，而銷售所得將提撥10萬美元，用於捐贈協助低收入學生的非營利組織College Success Foundation。
大眼迴紋針一直是微軟在Office套件內的小幫手功能預設形象，實際上還有包含狗、貓、UFO等造型，只是眾人較熟悉的還是大眼迴紋針。
而小幫手功能最早出現在Office 97，一直到Office 2007年正式取消此項功能，在Office 2003則是預設關閉，但可透過手動方式開啟。微軟近期則是以貼圖方式讓大眼迴紋針重新回歸，雖然並非在Office服務內重新提供
幫不上什麼忙的服務功能，但也獲得不少「粉絲」支持。
至於微軟以Windows系列產品為主題的聖誕節醜毛衣，目前顯然已經成為每年固定更新項目，2018年以Windows 95作為主題，2019年則是推出Windows XP主題版本，兩款均以限量形式在微軟內部銷售，但從2020年開始則是開始對外公開販售，同時也將部分銷售所得捐贈給公益團體。
如果對大眼迴紋針不感興趣，或許也可以嘗試看看微軟另外製作以《世紀帝國》為主題的聖誕節醜毛衣？
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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