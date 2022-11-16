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這次沒被罵…馬斯克宣布取消推特1功能 網笑：不能偷秀iPhone了

聯合新聞網／ 綜合報導
馬斯克買下推特後，裁撤大量員工、變更「藍勾勾」收費制之舉引起軒然大波。 示意圖／美聯社
馬斯克買下推特後，裁撤大量員工、變更「藍勾勾」收費制之舉引起軒然大波。 示意圖／美聯社

馬斯克耗資440億美元（近1.4兆台幣）買下推特，入主後大裁員、改變「藍勾勾」收費制等動作引起軒然大波。不過，日前馬斯克又再度宣布要對推特「動手」了，他想取消推特一項功能，但這次不再迎來罵聲，反而獲得網友們的讚許。

馬斯克14日晚間突發文宣布，我們最終決定要取消顯示使用設備的標示，他認為這行字會浪費螢幕使用空間，甚至納悶「竟然沒有人知道為什麼推特一開始要導入這項功能」。

消息曝光後，就有網友在PTT笑虧「以後在推特沒機會笑三星或Pixel了」，原來過去就曾發生安卓廠商員工宣傳自家產品時，被網友抓包是用iPhone發文，因此馬斯克宣布取消「顯示使用設備」功能引起熱議。

許多網友一聽也紛紛直言「合理啦～那功能實在沒意義」、「非蘋小編：德政！」、「人家獨資就是任性」，但也有網友反虧「這功能的惡趣味蠻適合社群的啊 ，幹嘛砍？這樣能省錢？」、「果粉大崩潰，以後發推特不能偷秀twitter for iPhone了」、「安卓員工大解脫，終於可以偷用iPhone發推特了」。

不過，據外媒《The Verge》指出，目前尚不清楚馬斯克打算何時取消該功能。

PTT iPhone 推特 Twitter

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