這次沒被罵…馬斯克宣布取消推特1功能 網笑：不能偷秀iPhone了

馬斯克耗資440億美元(近1.4兆台幣)買下推特,入主後大裁員、改變「藍勾勾」收費制等動作引起軒然大波。不過,日前馬斯克又再度宣布要對推特「動手」了,他想取消推特一項功能,但這次不再迎來罵聲,反而獲得網友們的讚許。

馬斯克14日晚間突發文宣布,我們最終決定要取消顯示使用設備的標示,他認為這行字會浪費螢幕使用空間,甚至納悶「竟然沒有人知道為什麼推特一開始要導入這項功能」。

消息曝光後,就有網友在PTT笑虧「以後在推特沒機會笑三星或Pixel了」,原來過去就曾發生安卓廠商員工宣傳自家產品時,被網友抓包是用iPhone發文,因此馬斯克宣布取消「顯示使用設備」功能引起熱議。

許多網友一聽也紛紛直言「合理啦~那功能實在沒意義」、「非蘋小編:德政!」、「人家獨資就是任性」,但也有網友反虧「這功能的惡趣味蠻適合社群的啊 ,幹嘛砍?這樣能省錢?」、「果粉大崩潰,以後發推特不能偷秀twitter for iPhone了」、「安卓員工大解脫,終於可以偷用iPhone發推特了」。

不過,據外媒《The Verge》指出,目前尚不清楚馬斯克打算何時取消該功能。

And we will finally stop adding what device a tweet was written on (waste of screen space & compute) below every tweet. Literally no one even knows why we did that …